Гаманець вам подякує: які продукти у "Сільпо" можна купити з великою знижкою

На що сьогодні діють акції в мережі

Поки одні мережі підвищують ціни, інші пропонують вигідні акції. "Сільпо" влаштувало справжній цінопад для своїх покупців.

Серед акційних позицій – італійські макарони, майонез преміум-класу, розчинна кава та інше. "Телеграф" розповідає, які товари зараз можна купити у "Сільпо" з великою знижкою.

Знижки діють на всю лінійку товарів – від продуктів харчування до побутової хімії. Але щедра акція закінчується уже сьогодні, 28 січня. Тому тим, хто планує вигідно закупитися перед вихідними, потрібно поспішати.

Список популярних товарів зі знижками:

Макарони Pasta Zara Спагеті (500г.) – 32,99 грн замість 54,49 (знижка 39%)

Гумка жувальна Doublemint (13,5г.) – 39,99 грн замість 78,49 (знижка 49%)

Макарони "Чумак" Павутинка (400г.) – 29,99 грн замість 49,99 (знижка 40%)

Гумка жувальна Spearmint (13,5г.) – 39,99 грн замість 61,49 (знижка 35%)

Майонез "Щедро" Провансаль 67% (190г.) – 29,99 грн замість 49,99 (знижка 40%)

Оливки "Премія" зелені цілі з кісточкою (300г.) – 24,99 грн замість 32,39 (знижка 23%)

Акційні товари у "Сільпо"

Акція закінчується 28 січня

Папір туалетний Zewa Deluxe Жасмин (8шт) – 99 грн замість 169 (знижка 41%)

Майонез Hellmann's Babuni 64% (340мл) – 194 грн замість 329 (знижка 41%)

Сирочок "Чудо" вишневий 5% (100г.) – 149 грн замість 189 (знижка 21%)

Ополіскувач Silan Dreamy Lotus + Fascinating Frangipani (2x1100мл) – 279 грн замість 399 (знижка 30%)

Напій кавовий Jacobs Monarch 3 в 1 (15г.) – 8,99 грн замість 12,69 (знижка 29%)

Чому магазини роблять знижки

Багато покупців думають, що акційні товари – це продукція з незабаром завершуваним терміном придатності. Насправді торгові мережі знижують ціни з цілком інших причин.

Магазини потребують звільнити місце на полицях для нової партії товару. Через це вони стимулюють відвідувачів швидше розкуповувати залишки попередніх поставок.

Крім того, знижки допомагають залучити більше покупців та збільшити загальний обсяг продажів. Навіть якщо маржа на окремі товари падає, загальний прибуток зростає за рахунок кількості проданих позицій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, де зараз найвигідніше купувати вершкове масло — в "АТБ" чи у "Сільпо". Зекономити можна до 50 гривень на пачці.