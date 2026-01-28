Шоколад, кава та ковбаса дешевшають: що ще сьогодні в "АТБ" продають зі знижками

Що можна вигідно купити в АТБ найближчими днями

Мережа супермаркетів "АТБ" запустила нову акцію на популярні товари зі знижками до 42%. Придбати продукти харчування та побутову хімію за вигідними цінами можна до 3 лютого включно.

Серед позицій, що потрапили під розпродаж – кава, ковбаси, сири, шоколад, зубна паста та інші товари щоденного вжитку. "Телеграф" розповідає які 11 популярних товарів вже сьогодні можна придбати в "АТБ" зі знижкою.

Список товарів зі знижками в АТБ:

Папір туалетний "Сніжна Панда" СуперАбсорб (4 шт.) – 42,50 гривні замість 74,40 (знижка 42%)

Кава Jacobs Monarch розчинна сублімована (280 г) – 399,90 гривні замість 681,70 (знижка 41%)

Кава Jacobs Monarch мелена (230 г) – 174,90 гривні замість 297,60 (знижка 41%)

Шоколад "Рошен" екстрачорний пористий (80 г) – 37,50 гривні замість 63,80 (знижка 41%)

Акційні продукти в "АТБ"

Цукерки "Рошен" Червоний Мак – 332,90 гривні за кілограм замість 456,70 (знижка 27%)

Сир твердий "Комо" Сметанковий 50% (150 г) – 60,50 гривні замість 89,40 (знижка 32%)

Чай "Мономах" Earl Grey (45 пакетиків) – 35,90 гривні замість 59,90 (знижка 40%)

Ковбаса "М'ясна лавка" Баликова (0,5 кг) – 98,90 гривні замість 165,40 (знижка 40%)

Знижки чималі

Сир кисломолочний "Своя лінія" 5% (300 г) – 53,50 гривні замість 66,90 (знижка 20%)

Сир кисломолочний "Своя Лінія" нежирний (300 г) – 52,50 гривні замість 65,90 (знижка 20%)

Паста зубна Sensodyne "Щоденний захист" (100 мл) – 79,90 гривні замість 130,60 (знижка 38%)

Акція діятиме до 3 лютого

Чому магазини влаштовують розпродажі

Торговельні мережі регулярно знижують ціни на частину асортименту з кількох причин. Основна мета – звільнити місце на полицях для нових партій товару та стимулювати покупців робити більше покупок.

Споживачі часто помилково думають, що акційні пропозиції стосуються лише продуктів з близьким терміном придатності. Насправді супермаркети використовують знижки як маркетинговий інструмент для залучення відвідувачів та збільшення загального обсягу продажів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, де зараз найвигідніше купувати вершкове масло — в "АТБ" чи у "Сільпо". Зекономити можна до 50 гривень на пачці.