"Сільпо" проти "АТБ": де дешевше купити продукти на борщ та скільки можна заощадити

Ми порівняли ціни на продукти в обох мережах

Борщ залишається найулюбленішою стравою мільйонів українців. Його готують у кожній родині, передаючи рецепти з покоління в покоління. Проте сьогодні господині все частіше рахують кожну гривню, обираючи продукти для традиційної страви.

"Телеграф" порівняв ціни на базові продукти для борщу у "Сільпо" та "АТБ" і розповідає, чи є різниця у вартості та яка.

Для класичного червоного борщу потрібен стандартний набір інгредієнтів. М'ясо, буряк, картопля, капуста, морква, цибуля та томатна паста – без цього страва просто не вийде справжньою. Ми взяли однаковий рецепт і порахували, скільки коштуватиме приготувати борщ на велику каструлю у кожній з мереж.

Що потрібно для класичного борщу

Традиційний червоний борщ готують на 3-4 літри води. Для цього беруть 500-700 грамів свинини або яловичини, краще на кістці, але і без неї буде непогано. Овочів потрібно чимало: 500 грамів буряка, стільки ж картоплі, 300-400 грамів капусти. Ще додають моркву та цибулю – по 150-200 грамів кожної.

Для смаку використовують томатну пасту, приблизно 60-100 грамів. Плюс часник, олія для засмажки, сіль, перець та лавровий лист. Деякі господині додають трохи цукру, щоб збалансувати кислоту, та квасолю для ситності.

Інгредієнти для приготування борщу

Ціни на продукти у "Сільпо"

Свинина лопаткової частини: 225,6 грн/кг

Буряк столовий: 12 грн/кг

Картопля: 16 грн/кг

Капуста: 14 грн/кг

Морква: 12,4 грн/кг

Цибуля ріпчаста: 14 грн/кг

Томатна паста: 20,99 грн

Вартість м'яса для борщу у "Сільпо"

Скільки коштує борщ у "Сільпо"

Якщо взяти 600 грамів свинини, це обійдеться у 135,36 гривні. Овочі для борщу, враховуючи потрібну кількість і вагу, коштуватмуть: буряк — 6 гривень, картопля – 8 гривень, капуста – близько 5 гривень, морква – приблизно 2,2 гривні, цибуля – близько 2,5 гривні. Томатна паста – 20,99 гривні.

Загалом набір продуктів для борщу у "Сільпо" обійдеться приблизно у 180 гривень.

Ціни на продукти в "АТБ"

Свинина лопаткової частини: 229,59 грн/кг (акційна ціна, без акції – 246,85 грн/кг)

Буряк столовий: 7,89 грн/кг

Картопля: 13,39 грн/кг

Капуста: 9,89 грн/кг

Морква: 10,89 грн/кг

Цибуля ріпчаста: 8,45 грн/кг

Томатна паста: 19,9 грн

Вартість м'яса для борщу в "АТБ"

Скільки коштує борщ в "АТБ"

За 600 грамів свинини за акційною ціною потрібно заплатити 137,75 гривні. Овочі: буряк обійдеться у 3,95 гривні, картопля — 6,7 гривні, капуста – близько 3,5 гривні, морква – приблизно 1,9 гривні, цибуля 175 грамів – близько 1,5 гривні. Томатна паста – 19,9 гривні.

Разом продукти на борщ в "АТБ" коштуватимуть близько 175 гривень.

Де вигідніше робити покупки

Різниця між двома мережами складає приблизно 5 гривень на користь "АТБ". Найбільша економія виходить на овочах, але загалом вона не дуже помітна.

М'ясо коштує майже однаково в обох мережах. Свинина в "Сільпо" трохи дешевша, але різниця мінімальна – лише кілька гривень. Томатна паста також майже однакова за ціною, в "АТБ" дешевша на гривню.

Що ще треба врахувати

Вартість олії та спецій не враховували у розрахунках. Кожна господиня додає їх на власний смак. Хтось любить більше часнику, хтось додає багато перцю чи зелені.

Борщ зі сметаною

До борщу українці зазвичай подають сметану. Пакет сметани "Молокія" вагою 380 грамів та жирністю 20 відсотків у "Сільпо" коштує 56,99 гривні. В "АТБ" та сама сметана обійдеться у 68,70 гривні. Тут вже вигідніше купувати у "Сільпо" – економія майже 12 гривень.

Отже, якщо купувати всі продукти в одному місці, борщ в "АТБ" вийде трохи дешевше. Але різниця мінімальна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, де дешевше приготувати борщ — в Україні чи в США та що з цінами. Вартість деяких продуктів відрізняється щонайменше вдвічі.