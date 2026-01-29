"Томас Шелбі нервово курить". Українці тролять Коломойського через його образ у суді (фото)

Цікавий головний убір виявився ручної роботи

Український бізнесмен Ігор Коломойський знову опинився в центрі уваги після чергового судового засідання у справі щодо організації вбивства юриста Сергія Карпенка у 2003 році. Причиною став не хід справи, а цікавий головний убір олігарха.

Що треба знати:

Судове фото Коломойського привернуло увагу незвичайною кепкою з принтом

Аксесуар виявився виробом українського бренду

У мережі бізнесмену вигадали кумедні прізвиська

Фото видання "ТСН", де Коломойський знаходиться у суді зі стильним картузом з іронічним принтом "суперстар" та ініціалами збоку викликали хвилю іронічних коментарів. У мережі Threads українці встигли охрестити бізнесмена "Томасом Шелбіманом", проводячи паралелі з культовим британським серіалом "Гострі картузи" (Peaky Blinders) і його головним героєм Томасом Шелбі.

Як виявилось, ця кепка — виробництво українського бренду DREAM TEAM, а сама модель називається "Качечки SUPERSTAR". Вироби бренду з вовни створюються руками майстрів і прикрашаються ручною вишивкою та індивідуальною монограмою.

У випадку з Ігорем Валерійовичем — "І.К.":

Що пишуть у мережі:

Оце я понімаю стіль, а не оці ваші "Багінські"

Томас Шелбіман

Томас Шелбі - кіногерой актора Кілліана Мерфі

Гострий Пузирьок

Руслан Багінський курить в сторонці

Я знаю що він в банді гострих картузів, але не можу це довести

Томас Шелбі заздрить і нервово курить в кутку

Нещодавно особливу увагу у мережі привернув годинник Ігоря Коломойського від знакового швейцарського бренду Patek Philippe. Цей бренд люблять Янукович і Путін.