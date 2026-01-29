Рус

"Томас Шелбі нервово курить". Українці тролять Коломойського через його образ у суді (фото)

Тетяна Кармазіна
Ігор Коломойський
Ігор Коломойський. Фото Колаж "Телеграфа"

Цікавий головний убір виявився ручної роботи

Український бізнесмен Ігор Коломойський знову опинився в центрі уваги після чергового судового засідання у справі щодо організації вбивства юриста Сергія Карпенка у 2003 році. Причиною став не хід справи, а цікавий головний убір олігарха.

Що треба знати:

  • Судове фото Коломойського привернуло увагу незвичайною кепкою з принтом
  • Аксесуар виявився виробом українського бренду
  • У мережі бізнесмену вигадали кумедні прізвиська

Фото видання "ТСН", де Коломойський знаходиться у суді зі стильним картузом з іронічним принтом "суперстар" та ініціалами збоку викликали хвилю іронічних коментарів. У мережі Threads українці встигли охрестити бізнесмена "Томасом Шелбіманом", проводячи паралелі з культовим британським серіалом "Гострі картузи" (Peaky Blinders) і його головним героєм Томасом Шелбі.

Коломойський Ігор
Ігор Коломойський

Як виявилось, ця кепка — виробництво українського бренду DREAM TEAM, а сама модель називається "Качечки SUPERSTAR". Вироби бренду з вовни створюються руками майстрів і прикрашаються ручною вишивкою та індивідуальною монограмою.

картуз суперстар
Фото: threads.com/@dream_team_manufacture

У випадку з Ігорем Валерійовичем — "І.К.":

Коломойський картуз суперстар

Що пишуть у мережі:

  • Оце я понімаю стіль, а не оці ваші "Багінські"
Коломойський кепка
  • Томас Шелбіман
Томас Шелбі актор Кілліан Мерфі
Томас Шелбі - кіногерой актора Кілліана Мерфі
  • Гострий Пузирьок
  • Я знаю що він в банді гострих картузів, але не можу це довести
  • Томас Шелбі заздрить і нервово курить в кутку

Нещодавно особливу увагу у мережі привернув годинник Ігоря Коломойського від знакового швейцарського бренду Patek Philippe. Цей бренд люблять Янукович і Путін.

