"Томас Шелбі нервово курить". Українці тролять Коломойського через його образ у суді (фото)
Цікавий головний убір виявився ручної роботи
Український бізнесмен Ігор Коломойський знову опинився в центрі уваги після чергового судового засідання у справі щодо організації вбивства юриста Сергія Карпенка у 2003 році. Причиною став не хід справи, а цікавий головний убір олігарха.
Що треба знати:
- Судове фото Коломойського привернуло увагу незвичайною кепкою з принтом
- Аксесуар виявився виробом українського бренду
- У мережі бізнесмену вигадали кумедні прізвиська
Фото видання "ТСН", де Коломойський знаходиться у суді зі стильним картузом з іронічним принтом "суперстар" та ініціалами збоку викликали хвилю іронічних коментарів. У мережі Threads українці встигли охрестити бізнесмена "Томасом Шелбіманом", проводячи паралелі з культовим британським серіалом "Гострі картузи" (Peaky Blinders) і його головним героєм Томасом Шелбі.
Як виявилось, ця кепка — виробництво українського бренду DREAM TEAM, а сама модель називається "Качечки SUPERSTAR". Вироби бренду з вовни створюються руками майстрів і прикрашаються ручною вишивкою та індивідуальною монограмою.
У випадку з Ігорем Валерійовичем — "І.К.":
Що пишуть у мережі:
- Оце я понімаю стіль, а не оці ваші "Багінські"
- Томас Шелбіман
- Гострий Пузирьок
- Руслан Багінський курить в сторонці
- Я знаю що він в банді гострих картузів, але не можу це довести
- Томас Шелбі заздрить і нервово курить в кутку
Нещодавно особливу увагу у мережі привернув годинник Ігоря Коломойського від знакового швейцарського бренду Patek Philippe. Цей бренд люблять Янукович і Путін.