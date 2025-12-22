Коломойський та його партнер вилетіли зі списку найбагатших українців. Який капітал у них залишився

Попри це їхні статки все ще залишаються чималенькими

Бізнесмен Ігор Коломойський, який зараз перебуває у СІЗО у рамках розслідування справи про організацію замовного вбивства, більше не є одним з 25 найбагатших людей України. Також до рейтингу вітчизняних багатіїв не увійшов і його партнер Геннадій Боголюбов.

Що треба знати:

Трійка лідерів у списку найбагатших людей України лишилася такою ж, як і минулого року

Понад третина топ 25 багатіїв — представники IT-сектору

До переліку Найбагатших людей України-2025 увійшли чотири жінки

Рейтинг найбагатших українців 2025 склав "Фокус". Найбільш заможні українці року, що минає — Рінат Ахметов (Власник Групи SCM), Віктор Пінчук (власник Групи Interpipe) та Влад Яценко (співзасновник Revolut). Рік тому трійка лідерів була така сама.

Статки Коломойського зменшилися — що відомо

Коломойський не увійшов до 25 найбагатших українців 2025 року, хоча у 2024 посів 8 місце зі статками $940 млн. Капітал бізнесмена "на папері" зараз становить приблизно $600 млн. Статки Коломойського зменшилися через перебування у СІЗО, санкції та втрату контролю над ключовими активами.

Ігор Коломойський

Більшу частину його активів заарештовано, націоналізовано або зупинено. Крім того, доступ Коломойського до його закордонних рахунків обмежений. У листопаді 2025 року Високий суд Англії зобов’язав Коломойського та Боголюбова сплатити "ПриватБанку" понад $3 млрд з основною сумою збитків, відсотками та судовими витратами.

Геннадій Боголюбов більше не один з найбагатших українців — чому

Партнер Коломойського Геннадій Боголюбов, який у 2024 році посів 15 місце зі статками $625 млн, також не потрапив до рейтингу цього року. Влітку 2024 року він виїхав з України, залишившись на свободі. Також Боголюбову вдалося зберегти частину офшорної ліквідності, яка не потрапила під арешти.

Геннадій Боголюбов

Він має частку у феросплавному холдингу в Україні (приблизно $500 млн), а також нерухомість у Лондоні та рахунки в Ізраїлі, Швейцарії та на Кіпрі. Однак цих активів недостатньо, щоб погасити зобов’язання перед "ПриватБанком" за рішенням Високого суду Лондона.

Як повідомляв "Телеграф", Коломойський на суді 17 грудня цікаво висловився про вибори та мирний договір. На його думку, президент України Володимир Зеленський не піде на наступні президентські вибори.