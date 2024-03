Мадонна "запалила" на сцені у ковбойському капелюсі українського бренду (відео)

65-річна співачка підтримує бренд Ruslan Baginskiy близько 8 років

Знаменита виконавиця і актриса Мадонна не перестає дивувати своєю нестримною енергією та почуттям власного стилю. Артистці вже 65 років і за цей час вона встигла поекспериментувати зі своїми сценічними образами численну кількість раз. Особливо "зайшли" легенді попмузики стильні капелюхи українського бренду Ruslan Baginskiy, брошку якого приміряла на собі Олена Зеленська.

У четвер в Лос-Анджелесі під час The Celebration Tour Мадонна вийшла на сцену у ковбойському капелюсі від Ruslan Baginskiy. Цей аксесуар та його інші варіації американська співачка приміряла не один раз під час свого музичного турне.

Варто додати, що разом с Мадонною виступила і 55-річна Кайлі Міноуг, яка цього року отримала музичну премію BRIT 2024. Дівчата заспівали хіт австралійки Can't Get You Out Of My Head, а також I Will Survive легендарної співачки Глорії Гейнор.

"Я виживу. Вчора співали Мадонна (у ковбойському капелюху RB) та Кайлі Міноуг. Спочатку співана Глорією Гейнор у 1978 році. Правда кожного дня. Жінки надихають!", — написав дизайнер Руслан Багінський у своєму блозі в Інстаграмі, виклавши відео виступу світових зірок.

Варто зазначити, що засновник бренду співпрацює з Мадонною вже не один рік. Минулого року восени Багінський написав, що вдячний Мадонні за її віру в його роботу і талант: "Дякую, Мадонна! За те, що вірили в мене з самого початку. За вашу неймовірну підтримку. Майже вісім років разом. Наша історія, яка приходить до цієї дивовижної ночі. Дякую, що зробили мене частиною вашого свята".

До речі, Кайлі Міноуг вийшла на сцену до Мадонни у футболці з написом Madonna. Це відповідь на аналогічний жест Мадонни на MTV Europe Music Awards 2000, зазначає Телеграм-канал "Культурна Прачечна".

Раніше у капелюхах Ruslan Baginskiy у своєму турі виступала Бейонсе. Також захоплення в американки викликають речі українського дизайнера Івана Фролова.