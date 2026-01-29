"Томас Шелби нервно курит". Украинцы троллят Коломойского из-за его образа в суде (фото)

Интересный головной убор оказался ручной работы

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский снова оказался в центре внимания после очередного судебного заседания по делу об организации убийства юриста Сергея Карпенко в 2003 году. Причиной стал не ход дела, а интересный головной убор олигарха.

Что нужно знать:

Судебное фото Коломойского привлекло внимание необычной кепкой с принтом

Аксессуар оказался изделием украинского бренда

В сети бизнесмену придумали забавные прозвища

Фото издания "ТСН", где Коломойский находится в суде со стильной шапкой с ироническим принтом "суперстар" и инициалами со стороны вызвали волну иронических комментариев. В сети Threads украинцы успели окрестить бизнесмена "Томасом Шелбиманом", проводя параллели с культовым британским сериалом "Острые козырьки" (Peaky Blinders) и его главным героем Томасом Шелби.

Как оказалось, эта кепка – производство украинского бренда DREAM TEAM, а сама модель называется "Уточки SUPERSTAR". Изделия бренда из шерсти создаются руками мастеров и украшаются ручной вышивкой и индивидуальной монограммой.

В случае с Игорем Валерьевичем — "И.К.":

Что пишут в сети:

Вот я понимаю стиль, а не эти ваши "Багинские"

Томас Шелбиман

Томас Шелби – киногерой актера Киллиана Мерфи

Острый Пузырек

Руслан Багинский курит в сторонке

Я знаю что он в банде острых козырьков, но не могу это доказать

Томас Шелби завидует и нервно курит в углу

Недавно особое внимание в сети привлекли часы Игоря Коломойского от знакового швейцарского бренда Patek Philippe. Этот бренд любят Янукович и Путин.