Взяв провину на себе: який вирок отримав чоловік загиблої блогерки Анни Жук
Син 39-річної харків'янки отримав тяжкі травми
У Полтавській області суд ухвалив вирок водієві у справі смертельної ДТП, що сталася у січні 2025 року на трасі Київ — Харків біля села Засулля. Тоді в аварії загинула блогерка Анна Жук.
26 грудня 2025 року Лубенський міськрайонний суд Полтавської області оголосив вирок у справі смертельної ДТП на трасі Київ — Харків, внаслідок якої загинула харківська Instagram-блогерка Анна Жук. "Телеграф" дізнався про це з Єдиного державного реєстру судових рішень.
Суд визнав 26-річного водія Lexus LX 450d Володимира Більовцова винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини та тяжкі тілесні ушкодження потерпілим.
Зазначається, що водій Lexus міг уникнути аварії, а причиною ДТП стали його дії, а не технічні несправності автомобіля чи інших учасників руху. Обвинувачений визнав провину, щиро розкаявся та добровільно відшкодував потерпілим усю шкоду і витрати на лікування. Потерпілі не мали до нього претензій і просили не позбавляти волі. Суд визнав водія винним за ч. 2 ст. 286 КК України та призначив 5 років ув’язнення, але звільнив від відбування покарання з випробувальним строком 2 роки, позбавивши права керувати транспортними засобами на той же термін.
Що відомо про ДТП
24 січня 2025 року водій автомобіля Lexus LX 450d, рухаючись у бік Києва зі швидкістю понад 110 км/год, неуважно змінив напрямок руху та виїхав за межі проїзної частини. Через це легковик зіткнувся з вантажівкою Renault Premium 420, що стояла на узбіччі.
Під час аварії загинула на місці 39-річна Анна Жук, яка сиділа на передньому сидінні Lexus. Її 9-річний син, пасажир того ж автомобіля, отримав тяжкі тілесні ушкодження.
Більовцов був чоловіком Анни. Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про Володимира, який був молодшим від дружини на 14 років.
Блогерку поховали у рідному Харкові. Її труну прикрашав прапор України, а зверху красувався великий букет троянд.