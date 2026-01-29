Взяв провину на себе: який вирок отримав чоловік загиблої блогерки Анни Жук

Син 39-річної харків'янки отримав тяжкі травми

У Полтавській області суд ухвалив вирок водієві у справі смертельної ДТП, що сталася у січні 2025 року на трасі Київ — Харків біля села Засулля. Тоді в аварії загинула блогерка Анна Жук.

Що треба знати:

Суд виніс вирок водію Lexus, через якого загинула харківська блогерка

Анна Жук померла на місці, її син отримав серйозні травми

Водію призначили 5 років ув’язнення з випробувальним строком 2 роки

26 грудня 2025 року Лубенський міськрайонний суд Полтавської області оголосив вирок у справі смертельної ДТП на трасі Київ — Харків, внаслідок якої загинула харківська Instagram-блогерка Анна Жук. "Телеграф" дізнався про це з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Суд визнав 26-річного водія Lexus LX 450d Володимира Більовцова винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини та тяжкі тілесні ушкодження потерпілим.

Анна Жук

Зазначається, що водій Lexus міг уникнути аварії, а причиною ДТП стали його дії, а не технічні несправності автомобіля чи інших учасників руху. Обвинувачений визнав провину, щиро розкаявся та добровільно відшкодував потерпілим усю шкоду і витрати на лікування. Потерпілі не мали до нього претензій і просили не позбавляти волі. Суд визнав водія винним за ч. 2 ст. 286 КК України та призначив 5 років ув’язнення, але звільнив від відбування покарання з випробувальним строком 2 роки, позбавивши права керувати транспортними засобами на той же термін.

Що відомо про ДТП

24 січня 2025 року водій автомобіля Lexus LX 450d, рухаючись у бік Києва зі швидкістю понад 110 км/год, неуважно змінив напрямок руху та виїхав за межі проїзної частини. Через це легковик зіткнувся з вантажівкою Renault Premium 420, що стояла на узбіччі.

ДТП, в якому загинула блогерка Анна Жук

Під час аварії загинула на місці 39-річна Анна Жук, яка сиділа на передньому сидінні Lexus. Її 9-річний син, пасажир того ж автомобіля, отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Більовцов був чоловіком Анни. Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про Володимира, який був молодшим від дружини на 14 років.

Подружжя з дітьми

Блогерку поховали у рідному Харкові. Її труну прикрашав прапор України, а зверху красувався великий букет троянд.