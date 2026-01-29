Взял вину на себя: какой приговор получил муж погибшей блогерши Анны Жук

Сын 39-летней харьковчанки получил тяжелые травмы

В Полтавской области суд вынес приговор водителю по делу смертельного ДТП, которое произошло в январе 2025 года на трассе Киев — Харьков возле села Засулье. Тогда в аварии погибла блогерша Анна Жук.

Что нужно знать:

Суд вынес приговор водителю Lexus, из-за которого погибла харьковская блогерша

Анна Жук умерла на месте, ее сын получил серьезные травмы

Водителю назначили 5 лет заключения с испытательным сроком 2 года

26 декабря 2025 года Лубенский горрайонный суд Полтавской области объявил приговор по делу смертельного ДТП на трассе Киев — Харьков, в результате которой погибла харьковская Instagram-блогерша Анна Жук. "Телеграф" узнал это из Единого государственного реестра судебных решений.

Суд признал 26-летнего водителя Lexus LX 450d Владимира Белевцова виновным в нарушении правил дорожного движения, что повлекло смерть человека и тяжкие телесные повреждения потерпевшим.

Водитель Lexus мог избежать аварии, а причиной ДТП стали его действия, а не технические неисправности автомобиля или других участников движения. Обвиняемый признал вину, искренне раскаялся и добровольно возместил потерпевшим весь ущерб и расходы на лечение. Потерпевшие не имели к нему претензий и просили не лишать свободы. Суд признал водителя виновным по ч. 2 ст. 286 УК Украины и назначил 5 лет тюрьмы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года, лишив права управлять транспортными средствами на тот же срок.

Что известно о ДТП

24 января 2025 года водитель автомобиля Lexus LX 450d, двигаясь в сторону Киева со скоростью более 110 км/ч, невнимательно изменил направление движения и выехал за пределы проезжей части. Из-за этого легковушка столкнулась со стоящим на обочине грузовиком Renault Premium 420.

Во время аварии погибла на месте сидевшая на переднем сиденье Lexus 39-летняя Анна Жук. Ее 9-летний сын, пассажир того же автомобиля, получил тяжкие телесные повреждения.

Белевцов был мужем Анны. Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о Владимире, который был младше жены на 14 лет.

Блогершу похоронили в родном Харькове. Ее гроб украшал флаг Украины, а сверху красовался большой букет роз.