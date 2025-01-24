Любив автівки та служив у церкві: що відомо про чоловіка загиблої блогерки Анни Жук

Сімʼя любила подорожувати та активно проводити час

У пʼятницю, 24 січня, у смертельній ДТП загинула популярна блогерка Анна Жук, більш відома під псевдонімом Анет. За кермом був її чоловік, який молодший від неї на 14 років. Чим він займався?

"Телеграф" зібрав інформацію про чоловіка блогерки. А також чим він займався.

Його звати Володимир Більовцов. Йому 24 роки.

У своїй соцмережі Інстаграм він активно веде сторінку. Ділився фотографіями з дружиною, дітьми та своїми звичайними справами.

Інстаграм Володимира Більовцова

Автівку Lexus подружжя придбало у лютому 2024 року. Тоді пара поділилась кадрами.

Придбали машину, яка розбилась в ДТП. Фото Володимира Більовцова

Чоловік розповідав, що зі своєю дружиною він до повномасштабного вторгнення проживав у Святогорську Донецької області. Потім вони переїхали до Харкова. Він молодший від неї на 14 років.

"У нас зовсім немає ніякої різниці у віці. Він багато чому мене навчає, навіть у духовному плані. Він дуже розвинена людина, якщо я не помиляюся, шість років служив у церкві. Він дійсно віруюча і добра людина. Максимально спокійний, а я, навпаки, більш активна, наче вертоліт. Але між нами є баланс, як ваги за знаком зодіаку. Я, мабуть, знайшла свою рівновагу", — розповідала вона про свого коханого в одному зі своїх інтерв’ю.

Подружжя Володимир Більовцов та Анна Жук

Володимир Більовцов та Анна Жук у Донецькій області

Подружжя Володимир Більовцов та Анна Жук у церкві

Володимир зробив Анні пропозицію у грудні 2023 року. На відео подякував за народження сина. Пропозиція руки і серця була романтичною. Чоловік освідчився на сцені.

Сімʼя любила подорожувати. Вони активно проводили час.

Інстаграм Володимира Більовцова

У 2022 році чоловік писав, що він простий хлопець із сім’ї хліборобів, сам працював на комбайні.

"Дуже люблю свою роботу! Народився та виріс у невеликому селі на Харківщині. Кого дуже хвилює я стою на обліку і не боюся того моменту, коли треба буде захищати нашу найкращу країну", — писав він у себе на сторінці.

Інстаграм Володимира Більовцова

Останні роки він займався орендою автівок. Які потім можна було викупити.

Що відомо про аварію

Трагедія сталася вранці на трасі Київ-Харків-Довжанський у Полтавській області, неподалік села Засулля біля Лубен. Наразі правоохоронці з'ясовують причини та деталі дорожньо-транспортної пригоди.

За попередньою інформацією, за кермом автомобіля Lexus перебував 24-річний чоловік. Автівка на великій швидкості врізалася у вантажівку, яка була припаркована за межами проїзної частини.

Унаслідок аварії 39-річна жінка, яка була пасажиркою Lexus, загинула на місці через отримані травми. Водій вантажівки (41 рік), водій Lexus і 8-річний пасажир позашляховика зазнали тілесних ушкоджень і були доставлені до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.

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