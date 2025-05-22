Прапор України і фото з винагородою Сирського: як виглядає могила блогерки Анни Жук, яка загинула в ДТП

Блогерці було 39 років, у неї залишилося троє дітей

Загибель блогерки з Харкова Анни Жук стала шоком для сотень тисяч її підписників і потрясінням для її рідних та близьких. Вона була не просто інфлюенсеркою, а волонтеркою та мамою трьох дітей. Її життя обірвала аварія на трасі Харків-Київ, за кермом автомобіля був її чоловік.

Чоловік здійснював обгін і автівка блогерки зіткнулася з припаркованою вантажівкою. Анна Жук померла на місці, один із синів, який перебував у машині, отримав травми та був госпіталізований. Трагедія сталася 24 січня 2025 року. "Телеграф" вирішив з'ясувати, як виглядає могила Анни Жук.

Що відомо про Анну Жук

Дівчина родом із Харкова, вона мала проукраїнську позицію і була більш відомою як Аннет. На її сторінці в Instagram було понад 370 тисяч підписників, зараз кількість фоловерів дещо зменшилася, а акаунт блогерки закритий.

Разом із чоловіком вона виховувала трьох синів. Анна показувала своє життя у соцмережах, а також брала участь у проєктах на підтримку жінок. Дівчина також була волонтеркою — вона постійно допомагала ЗСУ, за що отримала відзнаку "За сприяння війську" від Головнокомадувача ЗСУ.

Де похована Анна Жук і як виглядає її могила

Похорон відбувся 26 січня 2025 року. Дівчину поховали у рідному Харкові, на міському кладовищі. Її труна була накрита прапором України, а зверху лежав великий букет троянд.

Поруч із могилою також є прапор України. Спочатку могила була встелена квітами, а зараз на місці поховання Анни хрест, кілька букетів і її фото з винагородою від Головнокомандувача ЗСУ.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила Георгія Гонгадзе. Журналіста поховали через 16 років після смерті.