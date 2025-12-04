lifecell, "Київстар" чи Vodafone? Де найдешевші тарифи та як зміняться після подорожчання

За 2025 рік "Київстар" вже підіймав ціни на мобільний зв'язок

Оператор мобільного зв'язку "Київстар" планує підвищувати тарифи для абонентів. Перші зміни будуть запроваджені вже з 18 грудня 2025 року.

"Телеграф" вирішив порівняти ціни на тарифи мобільного зв'язку "Київстару", lifecell та Vodafone. Як зазначили у пресслужбі компанії, підняття цін буде поступовим, але враховуючи нові цифри, відчутним.

Що треба знати:

Тарифи "Київстару" зростуть на 50-70 грн

Оператор вже підіймав ціни для абонентів мобільного зв'язку у вересні 2025

Найдорожчими виявились тарифи "Київстару"

Нові ціни "Київстару"

Вже з 18 грудня 2025 року поступово будуть зростати тарифи на мобільний зв'язок. Починаючи з 1 січня 2026 року та впродовж кількох місяців – деяких контрактних та бізнес-тарифів.

Як зростуть тарифи:

Love UA База: зі 150 грн зросте до 200 грн/місяць;

Love UA Безлім 2024: з 225 грн зросте до 300 грн/місяць;

Love UA Пісня 2024: з 250 грн зросте до 300 грн/місяць;

Love UA Світло 2024: з 200 грн зросте до 260 грн/місяць;

Love UA Світло 2024 (з суперсилою Економія): зі 150 грн зросте до 200 грн/місяць;

Love UA Свобода 2024: зі 125 грн зросте до 190 грн/місяць.

Нові тарифи Київстару, інфорграфіка

Виходить, що тариф подорожчає в середньому на 50-70 грн. І це при тому, що оператор вже піднімав ціни у вересні 2025 року.

Порівняння тарифів Vodafone, lifecell та "Київстар"

Найдешевшим тарифом "Водафону" зараз є Device М — 100 грн на місяць за 10 ГБ інтернету. Щоправда, безкоштовних хвилин тут немає — 1 хв по Україні коштує 1 грн. Адже тариф здебільшого передбачено для планшетів.

А от для контракту є вигідна пропозиція Device 4G — 180 грн на місяць за 30 ГБ інтернету. Безкоштовні дзвінки в мережі тут теж не передбачені — 1 хв розмови — 1,5 грн.

Тарифи Водафон

Своєю чергою "Київстар" пропонує тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" за 220 грн, куди входить: 10 ГБ мобільного інтернету, безліміт дзвінків у мережі, дзвінки на інших операторів 100 хв та безкоштовних 100 SMS-повідомлень.

Тариф Київстару

Зауважимо, що цей тариф зазначений на сайті як новий, тобто його можна активувати та придбати. Усі вище перераховані тарифи "Київстару" здебільшого архівні, тобто працюють у тих, хто купляв їх раніше.

Тарифи мобільного оператора lifecell дешевші за інші компанії. Так за 25 ГБ інтернету та 750 безкоштовних хвилин на дзвінки по Україні треба заплатити 190 грн. До того ж є ще вигідніший тариф для гаджетів — 135 грн за 150 МБ інтернету та 15 безкоштовних хвилин.

Тарифи lifecell

Виходить, що найдорожчі тарифи у "Київстара", а найдешевші — lifecell. Подекуди різниця вартості сягає понад 100 грн.

