За інтернет доведеться платити по 2-3 тисячі? Що говорять оператори про новий закон

Інтернет в Україні може стати супершвидким для всіх користувачів

Українцям обіцяють суттєве покращення якості мобільного інтернету. Для цього Верховна Рада ухвалила спеціальний закон, який уже підписав президент.

"Телеграф" розібрався, що саме передбачає новий закон, як він вплине на користувачів і чи справді українцям варто готуватися до зростання тарифів.

Швидкість більше не "на папері"

Як повідомили у Міністерстві цифрової трансформації, профільний Закон №4670-IX вводить кілька ключових нововведень у сфері мобільного інтернету. Головна зміна — перегляд підходу до визначення швидкості доступу.

"Швидкість — це вимога, а не обіцянка. Раніше оператори могли декларувати теоретичну швидкість. Тепер кількість мегабіт стане офіційним показником якості, якого компанії будуть зобов’язані дотримуватися", — пояснили у відомстві.

Новий орієнтир — до 100 Мбіт/с, тоді як раніше мінімальний норматив становив лише 2 Мбіт/с. Фактично планка зросла у 50 разів. Така швидкість уже дозволяє без проблем користуватися стримінговими сервісами, онлайн-іграми та відеозв’язком високої якості. Водночас зазначається, що для більшості повсякденних потреб достатньо 20-30 Мбіт/с.

Користувачі зможуть перевіряти операторів самі

Ще одне нововведення — залучення самих абонентів до контролю якості зв’язку. Користувачі зможуть тестувати швидкість інтернету на власних смартфонах, а ці дані використовуватимуться для формування загальної картини стану мережі.

Інформацію про реальну швидкість і стабільність з’єднання акумулюватиме регулятор. Це має дозволити швидко виявляти проблемні зони та змушувати операторів усувати недоліки. У Мінцифри вже готують запуск системи постійного моніторингу мереж.

Паралельно держава скасовує мораторій на планові перевірки виконання ліцензійних умов. Очікується, що це стимулюватиме операторів активніше розвивати мережі, зокрема у сільській місцевості, де доступ до якісного мобільного інтернету досі залишається проблемою.

Національний роумінг та зв’язок під час блекаутів

Окремий блок закону стосується стійкості зв’язку в умовах надзвичайних ситуацій. У документі закріплено, що національний роумінг діятиме не лише під час воєнного стану, а й після його скасування.

Це означає, що у разі аварій, катастроф або масштабних відключень українці зможуть автоматично переключатися на мережі інших операторів, якщо їхній власний зв’язок недоступний.

Координацію стабільності зв’язку в кризових умовах здійснюватиме національний центр оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами. Саме він отримує право видавати розпорядження щодо надання послуг національного роумінгу.

У пояснювальній записці до закону наголошується, що такий роумінг не буде постійною послугою. Йдеться винятково про надзвичайний механізм — на випадок блекаутів, воєнних загроз або введення надзвичайного чи військового стану.

Крім того, в Україні вже діє норма, яка зобов’язує провайдерів забезпечувати автономну роботу мереж у разі перебоїв з електропостачанням не менше ніж 100 годин. Це має зменшити ризик повної втрати зв’язку під час атак на енергосистему.

Яка реальна швидкість мобільного інтернету зараз

Попри заявлені плани підвищити стандарти якості, фактичні швидкості мобільного інтернету в Україні поки що суттєво нижчі за новий орієнтир у 100 Мбіт/с.

За даними компанії Ookla за минулий рік, найвищі середні показники швидкості демонстрував оператор "Київстар". В Одесі середня швидкість мобільного інтернету становила 42,23 Мбіт/с, у Києві — 34,7 Мбіт/с, у Львові — 34,67 Мбіт/с.

У lifecell ці показники були нижчими: в Одесі — 25,39 Мбіт/с, у Києві — 22,54 Мбіт/с, у Львові — 31,33 Мбіт/с. Vodafone показав середню швидкість 22,12 Мбіт/с в Одесі, 24,82 Мбіт/с у Києві та 23,2 Мбіт/с у Львові.

Такою є швидкість за умови підключення гігабітного інтернету від "Київстар"

Навіть у найбільших містах країни фактична швидкість мобільного інтернету в середньому вдвічі, а подекуди й утричі нижча за ті параметри, які тепер закладені в законі як стандарт якості.

Швидкість мобільного інтернету у Києві від Vodafone

Нові норми дозволяють державі вимагати від операторів збільшення інвестицій у мережі. Теоретично це справді може призвести до зростання швидкості та стабільності зв’язку. Втім, саме тут виникає ключове питання — за чий рахунок.

Що відповідають оператори

Експерти ринку застерігають, що зростання швидкості майже неминуче спричинить зростання тарифів. У песимістичних сценаріях фахівці не виключають, що інтернет в Україні може подорожчати "до рівня Європи" — з нинішніх 200-300 гривень до 2-3 тисяч гривень на місяць. Втім, оператори таких оцінок не підтверджують.

У lifecell заявили "Телеграфу", що найближчим часом не планують підвищення цін. У компанії наголошують на значних інвестиціях в енергостійкість: понад 1 млрд гривень вкладено в батареї за останній рік.

"Ми розуміємо, що нашим абонентам вкрай важливо залишатися на зв’язку за будь-яких умов, тому продовжуємо встановлювати батареї, закупили додатково 3500 генераторів і встановлюємо додаткові базові станції", — повідомили в компанії.

У "Київстарі" також заперечують прогнози щодо різкого зростання тарифів до 2–3 тисяч гривень. У компанії зазначають, що Закон №4670-IX не містить вимог, які могли б автоматично спричинити таке подорожчання.

У той же час оператор визнає, що телеком-ринок працює в умовах суттєвого зростання витрат. У 2025 році "Київстар" коригує вартість лише частини тарифів і середнє підвищення становить близько 55 гривень.

"Ми продовжуємо зміцнювати мережу відповідно до реальних потреб країни та технічних можливостей. Водночас важливо наголосити, що ці інвестиції здійснюються незалежно від положень Закону №4670-IX і не є наслідком його прийняття", — пояснили "Телеграфу".

