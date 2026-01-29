Найдовший у світі тролейбусний маршрут знаходиться в Україні: що про нього відомо (фото)

Кримський тролейбус відомий на весь світ протяжністю свого маршруту

В українському Криму функціонує найдовша тролейбусна мережа у світі. Загальна протяжність маршруту Сімферополь-Алушта-Ялта складає 86 кілометрів.

Тролейбус долає цей шлях за 2,5 години, а з його вікон відкривається чудовий краєвид на кримські гори, мальовничий Ангарський перевал та узбережжя Чорного моря. "Телеграф" розкаже історію цього міського транспорту.

Історія

У жовтні 1958 року Рада міністрів УРСР вирішила будувати першу в СРСР та Європі гірську, міжміську тролейбусну лінію Сімферополь — Алушта — Ялта. Перша черга цієї лінії, Сімферополь — Алушта завдовжки 52 км, була побудована та введена в експлуатацію у рекордні терміни — за 11 місяців. Було побудовано два тролейбусних парка — в Сімферополі та Алушті, а також 16 тягових підстанцій, було встановлено понад 3 тисячі опорних стовпів та прокладено понад 200 км контактного дроту.

Škoda 9Tr на маршруті. Фото Вікіпедія

12 вересня 1959 року в місті почалося випробовування контактної мережі, а 6 жовтня 1959 року відкрито регулярний рух на міському маршруті № 2 завдовжки 8,5 км. На маршруті працювало 8 тролейбусів, за перший місяць роботи було перевезено понад 200 тисяч пасажирів.

А 6 листопада 1959 року був відкритий рух тролейбусів міжміською лінією Сімферополь — Алушта. Цікаво, що перші вісім місяців роботи кондуктори тролейбусів також виконували функції екскурсоводів — зупинялися на Ангарському перевалі та Кутузівському фонтані, де пасажирам розповідали про визначні місця Криму. За перший місяць роботи було перевезено понад 200 тисяч пасажирів.

Відкриття тролейбусної лінії Сімферополь — Алушта у 1959 році. Фото Віквпедія

28 квітня 1961 року відкрито тролейбусний рух по міському кільцю Ялти довжиною 4,5 км. 25 липня 1961 року була повністю відкрита друга черга — Алушта — Ялта довжиною 33 км.

Дорога Сімферополь - Ялта в районі Ангарського перевалу. Фото Вікіпедія

Відстань між Сімферополем та Алуштою тролейбуси долали за 1 годину 50 хвилин, між Сімферополем та Ялтою — за 2 години 50 хвилин. Передбачався рух тролейбусів з інтервалом 15-18 хвилин.

Škoda 9Tr у Ялті. Фото Вікіпедія

У 1960 —1970-х роках тролейбуси працювали у три зміни. Влітку інтервали руху тролейбусів на трасі Сімферополь — Алушта становили в середньому 2 хвилини.

У 2010 році Кримський тролейбус був занесений до Книги рекордів України, як такий, що обслуговувався найстарішим рухомим складом. Йдеться про тролейбуси Škoda 9Tr 1970–х років виробництва). Восени того ж року почалося масштабне оновлення рухомого складу тролейбусами Богдан Т701.10.

Богдан Т701.10 у Сімферополі. Фото Вікіпедія

Після окупації Росією Криму у 2014 році інформація про півострів вельми обмежена. Тож дізнатись, в якому насправді стані зараз перебуває Кримський тролейбус поки що неможливо.

Раніше "Телеграф" розповідав, де в Україні курсує найстаріший тролейбус, вік якого перевищує 50 років.