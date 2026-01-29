Найдовший у світі тролейбусний маршрут знаходиться в Україні: що про нього відомо (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Кримський тролейбус відомий на весь світ протяжністю свого маршруту
В українському Криму функціонує найдовша тролейбусна мережа у світі. Загальна протяжність маршруту Сімферополь-Алушта-Ялта складає 86 кілометрів.
Тролейбус долає цей шлях за 2,5 години, а з його вікон відкривається чудовий краєвид на кримські гори, мальовничий Ангарський перевал та узбережжя Чорного моря. "Телеграф" розкаже історію цього міського транспорту.
Історія
У жовтні 1958 року Рада міністрів УРСР вирішила будувати першу в СРСР та Європі гірську, міжміську тролейбусну лінію Сімферополь — Алушта — Ялта. Перша черга цієї лінії, Сімферополь — Алушта завдовжки 52 км, була побудована та введена в експлуатацію у рекордні терміни — за 11 місяців. Було побудовано два тролейбусних парка — в Сімферополі та Алушті, а також 16 тягових підстанцій, було встановлено понад 3 тисячі опорних стовпів та прокладено понад 200 км контактного дроту.
12 вересня 1959 року в місті почалося випробовування контактної мережі, а 6 жовтня 1959 року відкрито регулярний рух на міському маршруті № 2 завдовжки 8,5 км. На маршруті працювало 8 тролейбусів, за перший місяць роботи було перевезено понад 200 тисяч пасажирів.
А 6 листопада 1959 року був відкритий рух тролейбусів міжміською лінією Сімферополь — Алушта. Цікаво, що перші вісім місяців роботи кондуктори тролейбусів також виконували функції екскурсоводів — зупинялися на Ангарському перевалі та Кутузівському фонтані, де пасажирам розповідали про визначні місця Криму. За перший місяць роботи було перевезено понад 200 тисяч пасажирів.
28 квітня 1961 року відкрито тролейбусний рух по міському кільцю Ялти довжиною 4,5 км. 25 липня 1961 року була повністю відкрита друга черга — Алушта — Ялта довжиною 33 км.
Відстань між Сімферополем та Алуштою тролейбуси долали за 1 годину 50 хвилин, між Сімферополем та Ялтою — за 2 години 50 хвилин. Передбачався рух тролейбусів з інтервалом 15-18 хвилин.
У 1960 —1970-х роках тролейбуси працювали у три зміни. Влітку інтервали руху тролейбусів на трасі Сімферополь — Алушта становили в середньому 2 хвилини.
У 2010 році Кримський тролейбус був занесений до Книги рекордів України, як такий, що обслуговувався найстарішим рухомим складом. Йдеться про тролейбуси Škoda 9Tr 1970–х років виробництва). Восени того ж року почалося масштабне оновлення рухомого складу тролейбусами Богдан Т701.10.
Після окупації Росією Криму у 2014 році інформація про півострів вельми обмежена. Тож дізнатись, в якому насправді стані зараз перебуває Кримський тролейбус поки що неможливо.
Раніше "Телеграф" розповідав, де в Україні курсує найстаріший тролейбус, вік якого перевищує 50 років.