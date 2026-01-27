Кияни переплачують за проїзд щомісяця: як можна зекономити значну суму

На муніципальному транспорті у столиці можна їздити дешевше

Проїзд у громадському транспорті Києва є щоденною витратою для більшості мешканців міста. За чинних тарифів навіть кілька поїздок на день формують помітну суму витрат наприкінці місяця, особливо для тих, хто користується транспортом регулярно або поєднує кілька маршрутів.

"Телеграф" розповість про різні формати оплати проїзду, які дозволяють зменшити загальну вартість поїздок залежно від інтенсивності користування транспортом.

Скільки коштує проїзд у Києві зараз

Проїзд у громадському транспорті Києва наразі має єдиний тариф незалежно від виду транспорту. Вартість однієї поїздки становить 8 гривень і є однаковою як для метро, так і для наземного міського транспорту.

До міської транспортної системи з єдиним тарифом належать автобуси, трамваї, тролейбуси, фунікулер та міська електричка, а також Київський метрополітен. Базова ціна проїзду не залежить від типу транспорту, маршруту чи відстані, а кожна поїздка оплачується за фіксованою ставкою.

У Києві діє кілька способів оплати проїзду, які відрізняються форматом використання та впливають на загальну вартість поїздок залежно від частоти користування транспортом. Базовим варіантом залишається разова оплата, яка передбачає оплату кожної поїздки окремо за фіксованим тарифом.

Окремо діє безконтактна оплата банківською карткою або смартфоном, яка інтегрована в електронну систему оплати проїзду. Цей формат не потребує придбання окремого носія, але за своєю логікою прирівнюється до електронного квитка і не передбачає знижок, доступних при купівлі пакетів поїздок або проїзних.

Чи найдорожчий це проїзд в Україні

Попри те, що саме львівський квиток останнім часом найчастіше називають найдорожчим в Україні, загальна картина тарифів у різних містах виглядає значно складнішою. У Львові вартість разової поїздки при оплаті готівкою справді сягає 25 гривень, що є найвищим показником серед великих міст. Водночас за безготівкової оплати ціна знижується майже вдвічі, і якщо порівнювати не максимальні, а мінімальні доступні тарифи для мешканців, Львів уже не виглядає абсолютним лідером за дорожнечею.

Порівняння вартості разових квитків у містах показує, що найдешевший проїзд нині саме у Києві — 8 гривень незалежно від виду муніципального транспорту. У Харкові проїзд узагалі залишається безкоштовним. Натомість у багатьох обласних центрах ціни на разові поїздки вищі: в Одесі — 15 гривень у електротранспорті та 20 гривень в автобусах, у Дніпрі — 10 гривень у електротранспорті та до 20 гривень в автобусах, — 13-15 гривень залежно від виду транспорту.

Вартість проїзду в українських містах

Однак ситуація кардинально змінюється, якщо порівнювати не разові поїздки, а вартість проїзних квитків на місяць у Чернівцях і Вінниці. Тут Київ виходить на перше місце: місячний проїзний коштує 1300 гривень, що є найвищим показником серед міст, де діє система абонементів. Втім, варто зауважити, що йдеться про найдорожчий варіант з безлімітною кількістю поїздок – транспортна картка дає можливість обирати меншу кількість за меншою ціною, згідно з потребами окремого пасажира.

Для порівняння, у Вінниці місячний проїзний обходиться у 1125 гривень, у Дніпрі — 600 гривень на трамвай і тролейбус або 900 гривень з урахуванням метро, в Одесі — 567 гривень, у Львові — 420 гривень, у Хмельницькому — 260 гривень, а в Рівному — 224 гривні.

Вартість проїзного на місяць в різних містах України

Тому твердження про "найдорожчий проїзд" залежить від того, що саме порівнювати. Київ має найнижчу вартість разової поїздки, але водночас — найдорожчий місячний проїзний. У Вінниці співвідношення між ціною разового квитка та вартістю абонемента також виглядає менш вигідним для пасажирів, які регулярно користуються транспортом. Окремо варто враховувати, що в частині українських міст абонементи на місяць або довший період узагалі відсутні, і пасажири змушені оплачувати кожну поїздку окремо.

Електронний квиток та проїздний на місяць: як зекономити

Єдиний електронний квиток "Київ Цифровий" є основним інструментом для тих, хто користується громадським транспортом у Києві регулярно і прагне зменшити витрати на поїздки. Це безконтактна транспортна картка, яка дозволяє оплачувати проїзд у всіх видах міського транспорту столиці без необхідності купувати окремі квитки для кожної поїздки або виду транспорту.

Електронний квиток діє в київському метрополітені, автобусах, трамваях, тролейбусах, фунікулері, міській електричці, а також на більш ніж 150 маршрутах маршрутних таксі, що входять до міської транспортної системи. Фактично це універсальний платіжний інструмент, який охоплює весь громадський транспорт Києва і замінює як разову оплату, так і паперові проїзні.

Ключова перевага електронного квитка полягає в можливості знизити вартість однієї поїздки за рахунок передоплати. Якщо при разовій оплаті кожна поїздка коштує 8 гривень, то поповнення картки на певну кількість поїздок дозволяє зменшити ціну кожного переїзду. Чим більший пакет поїздок обирає пасажир, тим нижчою стає вартість однієї поїздки.

При купівлі невеликого пакета з 10-19 поїздок ціна однієї поїздки знижується до 7,70 грн.

Для пакетів на 20-29 поїздок вона становить 7,40 грн,

На 30-39 поїздок — 7,10 грн,

На 40-49 поїздок — 6,80 грн,

При придбанні пакета з 50 поїздок — 6,50 грн за одну поїздку.

Для того, щоби оформити проїздний квиток на місяць, пасажир повинен оформити для себе транспортну картку. Придбати таку можна в спеціальних терміналах на станціях метрополітену. Вартість пластикової картки становить 75 гривень, цифрової – 40.

Купівля проїзного на місяць у Києві дозволяє суттєво зменшити вартість однієї поїздки порівняно з разовою оплатою. Найпростіше це видно на прикладі пакетів поїздок. Проїзний на 46 поїздок коштує 290 гривень, що дає близько 6,30 гривні за одну поїздку.

Пакет на 62 поїздки обійдеться у 390 гривень, або приблизно 6,29 гривні за поїздку. При збільшенні кількості поїздок економія стає помітнішою: 92 поїздки коштують 575 гривень, що знижує середню ціну до близько 6,25 гривні, а проїзний на 124 поїздки — 770 гривень, або приблизно 6,20 гривні за одну поїздку.

Оформлення проїзного в "Київ Цифровий"

Нагадаємо, разова поїздка в Києві коштує 8 гривень. Це означає, що навіть найменший пакет поїздок дозволяє заощаджувати близько 1,7 гривні на кожній поїздці. Якщо ж користуватися максимальним пакетом на 124 поїздки, економія становить уже близько 1,8 гривні з кожної поїздки. За місяць активного користування громадським транспортом ця різниця перетворюється на сотні гривень.

Окремо доступний безлімітний проїзний на місяць за 1300 гривень. Він вигідний передусім для тих, хто щодня здійснює кілька поїздок і регулярно користується різними видами транспорту. За умови двох і більше поїздок на день середня вартість однієї поїздки в такому разі опускається нижче тарифу разового квитка і стає конкурентною навіть порівняно з пакетами фіксованої кількості поїздок. Таким чином, чим активніше пасажир користується транспортом, тим більшою є економія порівняно з оплатою кожної поїздки окремо.

Скільки витрачає пасажир і як зменшити витрати

Щоб оцінити приблизні витрати середньостатистичного киянина на громадський транспорт, візьмемо типовий сценарій: пасажир користується транспортом двічі на день — щоб доїхати на роботу і повернутися додому. За п’ятиденного робочого тижня це 10 поїздок на тиждень або близько 40 поїздок на місяць.

За чинного тарифу 8 гривень за поїздку щоденні витрати становлять 16 гривень. За тиждень такий пасажир витрачає близько 80 гривень, а за місяць — приблизно 320 гривень. Це найпростіший спосіб оплати, але водночас і найменш вигідний при регулярному користуванні транспортом, оскільки не передбачає жодної знижки.

Єдиний електронний квиток "Київ Цифровий" дозволяє обрати пакет поїздок під власні потреби й зменшити вартість кожної поїздки за рахунок передоплати. Для пасажира, який здійснює близько 40 поїздок на місяць, логічним варіантом є пакет на 40-49 поїздок. У такому разі ціна однієї поїздки становить 6,80 гривні, а загальні витрати за місяць — близько 272 гривень. Якщо ж обрати пакет на 30-39 поїздок, одна поїздка коштуватиме 7,10 гривні, і витрати за місяць складуть приблизно 230-270 гривень залежно від фактичної кількості поїздок.

Найбільшу економію дає пакет на 50 поїздок — 6,50 гривні за одну поїздку, або 325 гривень загалом, із запасом поїздок на наступний період. У порівнянні з разовою оплатою економія становить від 1,2 до 1,5 гривні на кожній поїздці, що за місяць дає 40-60 гривень різниці.

Ще один варіант — проїзні з конкретною кількістю поїздок, які фактично також працюють через електронний квиток. Наприклад, проїзний на 46 поїздок коштує 290 гривень, тобто близько 6,30 гривні за одну поїздку. Для пасажира з 40 поїздками на місяць це означає витрати на рівні тих самих 290 гривень із невеликим резервом.

Проїзний на 62 поїздки обійдеться у 390 гривень, або приблизно 6,29 гривні за поїздку. Якщо ж пасажир користується транспортом активніше, пакети на 92 поїздки за 575 гривень або на 124 поїздки за 770 гривень знижують середню вартість до 6,25–6,20 гривні за поїздку.

Окремо діє безлімітний проїзний на місяць за 1300 гривень. Для пасажира, який користується транспортом лише двічі на день у будні, він є економічно невиправданим: у такому разі фактична вартість однієї поїздки перевищує 30 гривень. Такий варіант має сенс лише для тих, хто здійснює кілька поїздок щодня, активно користується транспортом у вихідні та комбінує різні види перевезень.

Для киян, які користуються громадським транспортом регулярно, але в межах стандартного робочого графіка, найвигіднішими залишаються пакети поїздок або проїзні з фіксованою кількістю поїздок через електронний квиток. Вони дозволяють знизити вартість кожної поїздки на 20-25% порівняно з разовою оплатою.

