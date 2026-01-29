Самый длинный в мире троллейбусный маршрут находится в Украине: что о нем известно (фото)

Крымский троллейбус известен на весь мир протяженностью своего маршрута

В украинском Крыму функционирует самая длинная троллейбусная сеть в мире. Общая протяженность маршрута Симферополь-Алушта-Ялта составляет 86 километров.

Троллейбус преодолевает этот путь за 2,5 часа, а из его окон открывается вид на крымские горы, живописный Ангарский перевал и побережье Черного моря. "Телеграф" расскажет историю этого городского транспорта.

История

В октябре 1958 года Совет министров УССР решил строить первую в СССР и Европе горную, междугородную троллейбусную линию Симферополь – Алушта – Ялта. Первая очередь этой линии, Симферополь — Алушта протяженностью 52 км, была построена и введена в эксплуатацию в рекордные сроки — за 11 месяцев. Были построены два троллейбусных парка — в Симферополе и Алуште, а также 16 тяговых подстанций, было установлено более 3 тысяч опорных столбов и проложено более 200 км контактных проводов.

Škoda 9Tr по маршруту. Фото Википедия

12 сентября 1959 года в городе началось испытание контактной сети, а 6 октября 1959 года открыто регулярное движение на городском маршруте № 2 протяженностью 8,5 км. На маршруте работали 8 троллейбусов, за первый месяц работы было перевезено более 200 тысяч пассажиров.

А 6 ноября 1959 года было открыто движение троллейбусов между городской линией Симферополь — Алушта. Интересно, что первые восемь месяцев работы кондукторы троллейбусов также выполняли функции экскурсоводов — останавливались на Ангарском перевале и Кутузовском фонтане, где пассажирам рассказывали о достопримечательностях Крыма. За первый месяц работы было перевезено более 200 тысяч пассажиров.

Открытие троллейбусной линии Симферополь – Алушта в 1959 году. Фото Виквпедия

28 апреля 1961 года открыто троллейбусное движение по городскому кольцу Ялты протяженностью 4,5 км. 25 июля 1961 года была полностью открыта вторая очередь – Алушта – Ялта протяженностью 33 км.

Дорога Симферополь – Ялта в районе Ангарского перевала. Фото Википедия

Расстояние между Симферополем и Алуштой троллейбусы преодолевали за 1 час 50 минут, между Симферополем и Ялтой – за 2 часа 50 минут. Предполагалось движение троллейбусов с интервалом в 15-18 минут.

Škoda 9Tr в Ялте. Фото Википедия

В 1960-1970-х годах троллейбусы работали в три смены. Летом интервалы движения троллейбусов на трассе Симферополь – Алушта составляли в среднем 2 минуты.

В 2010 году Крымский троллейбус был занесен в Книгу рекордов Украины, как обслуживавшийся самым старым подвижным составом. Речь идет о троллейбусах Škoda 9Tr 1970-х годов производства). Осенью того же года началось масштабное обновление подвижного состава на троллейбусы Богдан Т701.10.

Богдан Т701.10 в Симферополе. Фото Википедия

После оккупации Россией Крыма в 2014 году информация о полуострове весьма ограничена. Поэтому узнать, в каком состоянии пребывает сейчас Крымский троллейбус пока невозможно.

