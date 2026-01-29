Самый длинный в мире троллейбусный маршрут находится в Украине: что о нем известно (фото)
Крымский троллейбус известен на весь мир протяженностью своего маршрута
В украинском Крыму функционирует самая длинная троллейбусная сеть в мире. Общая протяженность маршрута Симферополь-Алушта-Ялта составляет 86 километров.
Троллейбус преодолевает этот путь за 2,5 часа, а из его окон открывается вид на крымские горы, живописный Ангарский перевал и побережье Черного моря. "Телеграф" расскажет историю этого городского транспорта.
История
В октябре 1958 года Совет министров УССР решил строить первую в СССР и Европе горную, междугородную троллейбусную линию Симферополь – Алушта – Ялта. Первая очередь этой линии, Симферополь — Алушта протяженностью 52 км, была построена и введена в эксплуатацию в рекордные сроки — за 11 месяцев. Были построены два троллейбусных парка — в Симферополе и Алуште, а также 16 тяговых подстанций, было установлено более 3 тысяч опорных столбов и проложено более 200 км контактных проводов.
12 сентября 1959 года в городе началось испытание контактной сети, а 6 октября 1959 года открыто регулярное движение на городском маршруте № 2 протяженностью 8,5 км. На маршруте работали 8 троллейбусов, за первый месяц работы было перевезено более 200 тысяч пассажиров.
А 6 ноября 1959 года было открыто движение троллейбусов между городской линией Симферополь — Алушта. Интересно, что первые восемь месяцев работы кондукторы троллейбусов также выполняли функции экскурсоводов — останавливались на Ангарском перевале и Кутузовском фонтане, где пассажирам рассказывали о достопримечательностях Крыма. За первый месяц работы было перевезено более 200 тысяч пассажиров.
28 апреля 1961 года открыто троллейбусное движение по городскому кольцу Ялты протяженностью 4,5 км. 25 июля 1961 года была полностью открыта вторая очередь – Алушта – Ялта протяженностью 33 км.
Расстояние между Симферополем и Алуштой троллейбусы преодолевали за 1 час 50 минут, между Симферополем и Ялтой – за 2 часа 50 минут. Предполагалось движение троллейбусов с интервалом в 15-18 минут.
В 1960-1970-х годах троллейбусы работали в три смены. Летом интервалы движения троллейбусов на трассе Симферополь – Алушта составляли в среднем 2 минуты.
В 2010 году Крымский троллейбус был занесен в Книгу рекордов Украины, как обслуживавшийся самым старым подвижным составом. Речь идет о троллейбусах Škoda 9Tr 1970-х годов производства). Осенью того же года началось масштабное обновление подвижного состава на троллейбусы Богдан Т701.10.
После оккупации Россией Крыма в 2014 году информация о полуострове весьма ограничена. Поэтому узнать, в каком состоянии пребывает сейчас Крымский троллейбус пока невозможно.
