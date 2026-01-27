Справжня екзотика з Європи. Який цікавий транспорт можна побачити у містечку на Сумщині (фото)

Трамвай Конотопу відзначав 75-річчя наприкінці 2024 року

В місті Конотоп на Сумщині функціонує три трамвайних маршрути. Протягом кількох років трамвайний парк міста поповнився справжньою транспортною екзотикою з Польщі та Чехії.

Як розповідає "ЦТС", Варшавське трамвайне управління передало Конотопу 23 вагони Konstal. Трохи згодом ще 25 трамваїв Tatra T6A5 прибуло з чеської Острави.

Польські трамвайні вагони у Конотопі

Ці вагони виробляли у польському місті Хожув в 1975-1992 роках. Konstal — найбільш поширений трамвайний вагон в Польщі. Вузькоколійна версія цього трамваю має марку 805Na. Характеристики:

довжина — 13 500 м,

ширина — 2 400 м,

висота — 3 060 м,

маса без пасажирів — 17 т,

максимальна швидкість — 72 км/год

сидячих місць — 20-23, може перевозити 105-98 — стоячих пасажирів

Трамвайні вагони Konstal у Конотопі

Як пояснив мер Конотопа Артем Семеніхін, Konstal посередині кузова має специфічну нестандартну конструкцію — магнітний прискорювач. Для його ремонту у Конотопі можливостей немає. Щоб вагони не простоювали, деталі братимуть з інших, які використовуватимуть як донори.

Артем Семеніхін на тлі трамваїв

Трамваї Tatra T6A5 у Конотопі

Вагони з Чехії випускалися у Празі в 1991-1998 роках. Це однозбірний, односпрямований, високопідлоговий силовий вагон, оснащений трьома пружинними дверима. Є версії для колій 1000 мм та 1435 мм. Конотоп має провести низку удосконалень для того, щоб випустити Tatra на свої колії шириною 1520 мм.

"Якщо Konstal можна переобладнати, просто зробивши накладки на вісь, а точніше на ступицю, і виточити зі спеціальної сталі нові подовжені болти, щоб можна було прикрутити колесо, то в Tatra треба повністю переробляти вісь", — розповів міський голова Семеніхін.

Це має робитися на спеціалізованому підприємстві. Для цього з вагонів зніматимуть візки та відправляти їх для переобладнання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Конотопський вагоноремонтний завод – одне з найстаріших промислових підприємств України. У 2014 році після шести років судової тяганини його визнали банкрутом. Підприємство, засноване ще 1869 року як залізничні майстерні, пережило революції, дві світові війни, окупації та бомбардування, але не змогло вистояти в незалежній Україні.