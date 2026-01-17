Йому більше 50 років: де в Україні курсує найстаріший тролейбус (фото)

Оригінальний тролейбус відновили до заводського стану

У Рівному по вулицях курсує незвичайний транспорт. Це тролейбус Шкода-9Тр №001, який є найстарішим діючим пасажирським тролейбусом в Україні.

Саме ця машина відкривала тролейбусний рух у місті в далекому 1974 році. "Телеграф" розкаже історію цього міського транспорту.

Реставрація оригінального тролейбуса

Все почалося з ідеї створення у Рівному нового мобільного атракційного простору "Музей на колесах: рівненська Машина Часу". Його запланували створити на базі наявного на балансі КП "Рівнеелектроавтотранс" пасажирського тролейбуса Шкода-9Тр №001 1974 року випуску.

Проєкт передбачав реставрацію до стану, наближеного до заводського оригіналу. Для Рівного ця машина є історичною цінністю, оскільки саме вона відкривала тролейбусний рух у місті 24 грудня 1974 року.

Найстаріший тролейбус в Україні

Після реставрації тролейбус перетворився на пересувний музейний пункт. На спеціальних змонтованих стендах можна демонструвати тематичні експонати, а на екрані показувати фільми та проводити презентації. Тролейбус міг виходити на спеціально розроблений маршрут або його можна взяти на замовлення.

Тролейбус Шкода-9Тр у Рівному

Варто додати, що тролейбуси моделі "Шкода-9Тр" випускалися протягом 20 років (з 1962 по 1982 рік) на заводі у місті Остров-над-Огржі (колишня Чехословаччина). Ця модель є знаковою у світовому тролейбусобудуванні та експлуатувалася у багатьох країнах світу (країни колишнього СРСР, Чехія, Польща, Словаччина, Болгарія, Німеччина, Норвегія, Індія, Афганістан).

Тролейбус Шкода-9Тр у Рівному

Тролейбуси Шкода-9Тр та сучасний у Рівному

Всього було випущено понад 7 тисяч машин, до сьогодення у світі збереглося декілька десятків у якості музейних, екскурсійних та службових тролейбусів. Єдиним містом, де вони досі перебувають в пасажирській експлуатації, лишилося тільки Рівне.

Музейні тролейбуси Шкода-9Тр в містах Європи

Абсолютних аналогів такого проєкту немає ні в Україні, ні за кордоном. Варіанти збереження історичних тролейбусів є, але повноцінно не відтворюють концепцію "музейного тролейбуса".

