За ним сумують досі: яким був шоколад "Чайка" з нашого дитинства (фото)

Розповідаємо про те, як проста молочна плитка стала справжнім символом домашнього затишку

Є речі, які не підвладні часу. Смак дитинства, аромат бабусиної кухні, шелест обгортки знайомого шоколаду… "Чайка" – це той самий шоколад, який об'єднує покоління українців.

Ця плитка – це більше, ніж просто солодощі. Це справжній символ домашнього затишку, який супроводжував українців протягом десятиліть і міцно асоціюється з родинними чаюваннями та спогадами про минулі часи. "Телеграф" розповість про це детальніше.

Історичне коріння

Хоча сучасна "Чайка" від Roshen не має детально задокументованої історії як окремих легендарних радянських брендів, вона є прямим спадкоємцем радянської кондитерської традиції.

"Чайка" від київської фабрики

Оригінальний молочний шоколад "Чайка" вироблявся московською кондитерською фабрикою "Красный Октябрь" за радянськими ГОСТами як доступний масовий продукт. У 1960-1980-х роках він коштував від 43 копійок за плитку (станом на червень 1985 року) і мав лаконічний дизайн із зображенням чайки в синьо-білій гаммі.

"Чайка" від тростянецької фабрики

Разом з легендарною "Алёнкою", "Чайка" стала класикою радянської кондитерської промисловості – улюбленими ласощами, які можна було знайти в кожному магазині. Популярність змусила союзні республіки, зокрема фабрики в Україні, Білорусі та інших регіонах, також включати "Чайку" до свого асортименту, адаптуючи рецепт під локальні стандарти ГОСТу.

"Чайка" від "Світоч"

Що собою являє "Чайка"

"Чайка" – це класичний молочний шоколад із вмістом какао-продуктів близько 33%. Його м'який горіховий аромат і виразний солодкий смак створюють той самий "знайомий з дитинства" присмак, який шукають прихильники традиційних рецептур. Плитка стандартно продавалася у форматі 100 грамів і орієнтована на масового споживача, який цінує перевірений часом смак без сучасних експериментів.

Шоколад "Чайка"

Рецептура шоколаду базується на класичних інгредієнтах: цукрі, какао-маслі, тертому какао, сухому цільному молоці та тертому фундуку. До складу також входять соєвий лецитин як емульгатор та ванілін для аромату.

Смаковий профіль "Чайки" можна схарактеризувати як м'який молочно-горіховий, без різкої гіркоти темного шоколаду. Завдяки високому вмісту жирів та молочних компонентів текстура плитки виходить ніжною, з рівномірним таненням у роті, що створює приємний післясмак.

Ідеальне поєднання

Цей шоколад традиційно позиціонується як ідеальний супутник до несолодкого чаю або кави без цукру. Його природна солодкість чудово врівноважує гіркоту гарячих напоїв, створюючи гармонійний смаковий дует, який так люблять в українських родинах.

Дизайн обгортки

Радянська упаковка "Чайки" вирізнялася мінімалізмом типового соцреалізму: стилізована чайка на тлі неба, сині та білі тони, прості шрифти з назвою — все це створювало впізнаваний образ доступних солодощів. Сучасна версія від Roshen зберегла синьо-білу гаму, але додала корпоративний стиль: чайка на хвилі, фото плитки та стандартні позначки складу/ГОСТів, що підкреслює спадкоємність ностальгічного образу.

"Чайка" від "Рошен"

Українська традиція

Сьогодні Roshen продовжує традицію виробництва молочного шоколаду, адаптувавши його до сучасних стандартів якості, але зберігаючи той самий знайомий смак. Проте саме "Чайку" зняли з виробництва.

"Чайка" залишається символом домашнього затишку та простих радощів життя для мільйонів українців. Цей шоколад – не просто солодощі, а справжній місток між поколіннями, що нагадує про час, коли щастя можна було знайти в простих речах: чашці гарячого чаю, шматочку молочного шоколаду та теплій розмові з рідними.

