За ним скучают до сих пор: каким был шоколад "Чайка" из нашего детства (фото)

Рассказываем о том, как простая молочная плитка стала настоящим символом домашнего уюта

Есть вещи, которые не подвластны времени. Вкус детства, аромат бабушкиной кухни, шелест обертки знакомого шоколада… "Чайка" – это тот же шоколад, который объединяет поколение украинцев.

Эта плитка – это больше, чем просто сладости. Это настоящий символ домашнего уюта, сопровождавший украинцев на протяжении десятилетий и прочно ассоциирующийся с семейными чаепитиями и воспоминаниями о былых временах. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Исторические корни

Хотя у современной "Чайки" от Roshen нет детально задокументированной истории как отдельных легендарных советских брендов, она является прямым наследником советской кондитерской традиции.

"Чайка" от киевской фабрики

Оригинальный молочный шоколад "Чайка" производился московской кондитерской фабрикой "Красный Октябрь" по советским ГОСТам как доступный массовый продукт. В 1960-1980-х годах он стоил от 43 копеек за плитку (июнь 1985 года) и имел лаконичный дизайн с изображением чайки в сине-белой гамме.

"Чайка" от Тростянецкой фабрики

Вместе с легендарной "Алёнкой" "Чайка" стала классикой советской кондитерской промышленности – любимым лакомством, которое можно было найти в каждом магазине. Известность заставила союзные республики, в частности фабрики в Украине, Беларуси и других регионах, также включать "Чайку" в свой ассортимент, адаптируя рецепт под локальные стандарты ГОСТа.

"Чайка" от "Свиточ"

Что собой представляет "Чайка"

Чайка – это классический молочный шоколад с содержанием какао-продуктов около 33%. Его мягкий ореховый аромат и выразительный сладкий вкус создают тот самый "знакомый с детства" привкус, который ищут поклонники традиционных рецептур. Плитка стандартно была в формате 100 граммов и ориентирована на массового потребителя, ценящего проверенный временем вкус без современных экспериментов.

Шоколад "Чайка"

Рецептура шоколада базируется на классических ингредиентах: сахаре, какао-масле, тертом какао, сухом цельном молоке и тертом фундуке. В состав также входят соевый лецитин в качестве эмульгатора и ванилина для аромата.

Вкусовой профиль "Чайки" можно охарактеризовать как мягкий молочно-ореховый, без резкой горечи темного шоколада. Благодаря высокому содержанию жиров и молочных компонентов текстура плитки получается нежной, с равномерным таянием во рту, что создает приятное послевкусие.

Идеальное сочетание

Этот шоколад традиционно позиционируется как идеальный спутник к несладкому чаю или кофе без сахара. Его природная сладость прекрасно уравновешивает горечь горячих напитков, создавая гармоничный вкусовой дуэт, так любящий в украинских семьях.

Дизайн обертки

Советская упаковка "Чайки" отличалась минимализмом типичного соцреализма: стилизованная чайка на фоне неба, синие и белые тона, простые шрифты с названием — все это создавало узнаваемый образ доступных сладостей. Современная версия от Roshen сохранила сине-белую гамму, но добавила корпоративный стиль: чайка на волне, фото плитки и стандартные отметки состава/ГОСТов, что подчеркивает преемственность ностальгического образа.

"Чайка" от "Рошен"

Украинская традиция

Сегодня Roshen продолжает традицию производства молочного шоколада, адаптировав его к современным стандартам качества, но сохраняя тот же знакомый вкус. Однако именно "Чайку" сняли с производства.

"Чайка" остается символом домашнего уюта и простой радости жизни для миллионов украинцев. Этот шоколад – не просто сладости, а настоящий мостик между поколениями, напоминающий о времени, когда счастье можно было найти в простых вещах: чашке горячего чая, кусочке молочного шоколада и теплом разговоре с родными.

