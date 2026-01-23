Найкосмічніші цукерки вашого дитинства. Як "Метеорит" став символом української кондитерської традиції

Грильяжні "Метеорити" з горіхами та медом пережили розпад СРСР, урізноманітнилися десятками регіональних рецептів і стали справжнім символом солодкої ностальгії українців

Темна шоколадна глазур, хрустка горіхова серцевина та форма, що нагадує уламок небесного каменя. Так виглядають цукерки "Метеорит", які вже понад півстоліття супроводжують українські святкові столи та родинні чаювання.

Ці грильяжні ласощі поєднують у собі радянську ностальгію та сучасне різноманіття смаків від регіональних виробників. "Телеграф" розповість про них детальніше.

Народження у космічну епоху

Історія цукерок тісно пов'язана з радянською "космічною лихоманкою" 1960-1970-х років, коли після польоту Гагаріна вся країна захопилася темою освоєння космосу. Назву для нових грильяжних цукерок обрали невипадково — темна глазур і грудкувата форма ідеально відповідали образу метеорита, що впав із зоряних висот.

У 1970-1980-х роках "Метеорити" виробляли на кількох великих кондитерських фабриках Української РСР, зокрема в Тростянці на Сумщині, а також у Полтаві та Запоріжжі. У радянські часи ці цукерки вважалися дефіцитним та "елітним" продуктом — їх не завжди можна було знайти на прилавках звичайних магазинів, особливо в невеликих містах.

Коробка цукерок "Метеорит" тростянецької фабрики

Після 1991 року багато українських фабрик зберегли культову назву, адаптувавши рецептуру до нових технологій і сировини. Так бренд органічно перейшов із радянської в сучасну українську кондитерську традицію.

Що приховує "космічна" обгортка

"Метеорит" — це класичний м'який грильяж, у якому обсмажені подрібнені горіхи (найчастіше фундук, арахіс чи волоський горіх) з'єднуються з медом або глюкозним сиропом і покриваються шоколадною глазур'ю. Такий формат має коріння в класичних європейських і східних горіхово-карамельних ласощах, але в Україні він отримав власну "космічну" ідентичність. Завдяки великій частці горіхів цукерка має виразний карамельно-горіховий смак та нерівну, хрустку текстуру.

Цукерка "Метеорит" всередині

Типовий склад включає обсмажені ядра арахісу або фундука, мед чи глюкозний сироп, цукор, патоку, какао-порошок, рослинні жири та ароматизатор ванілі. Горіхи та мед забезпечують організм енергією, ненасиченими жирами, мікроелементами та білком. Водночас висока калорійність нагадує: ці ласощі варто споживати помірно, особливо тим, хто стежить за споживанням цукру.

Регіональне розмаїття

У наш час "Метеорит" не належить одній компанії — це радше тип цукерки, який по-своєму інтерпретують різні українські виробники. Кожна фабрика додає власні акценти: змінює співвідношення горіхів, меду та карамелі, експериментує з типом глазурі.

"Метеорит Львівський" від "Аметист Плюс" вирізняється м'яким карамельним грильяжем на основі арахісу та якісною кондитерською глазур'ю. Покупці в відгуках відзначають натуральний смак без різких хімічних нот.

"Метеорит" від торгової марки "Пригощайся"

"Метеорит" від торгової марки "Пригощайся" та інших регіональних виробників часто продають у вагових коробках по 0,5-1 кг, орієнтуючись на сімейні покупки та святкові застілля.

"Волинські солодощі", що розвинулися з виробництва козинаків і халви, пропонують власні горіхово-насіннєві грильяжі з медом, які часто позиціонують як локальні варіації класичних "метеоритних" цукерок.

Більше ніж цукерка

Для багатьох українців "Метеорит" — це не просто солодощі, а частина колективної пам'яті. Ці цукерки можна було побачити в подарункових наборах, святкових асорті та "дефіцитних" коробках, які берегли до великих родинних свят.

Сьогодні "Метеорит" успішно поєднує ретро-образ із сучасними рецептурами й маркетингом, тому однаково приваблює старше покоління, яке пам'ятає радянські часи, і молодь, що відкриває для себе класичні українські смаки.

