Чоловік і діти проситимуть ще й ще: найсмачніший пиріг з капустою, поки овочі стоять копійки

Як приготувати заливний пиріг з капустою, яка стоїть у "АТБ" буквально копійки? Є старовинний перевірений рецепт із майонезом і без нього.

У сезоні 2026 року овочі коштують дуже недорого, тому є сенс частіше готувати прості, але дуже смачні та корисні страви. Як, наприклад, заливний пиріг з капустою.

Все геніальне просто, ця відома фраза стосується харчування. Адже капуста є одним із найкорисніших овочів. А оскільки ціна на овочі цього року відрізняється доступністю, поспішаємо до магазину, щоби за копійки купити все необхідне для приготування пирога. Наш головний інгредієнт, капуста, зараз коштує в "АТБ" менше 10 гривень за кілограм, а найдорожче у рецепті – це яйця. Яєць потрібно буде 3-4 штуки, що коштуватиме близько 25 гривень. Бюджетно? Дуже! А ще ситно та смачно.

Ціни на капусту та яйця в магазинах, січень 2026

Отже, необхідні інгредієнти на тісто:

борошно та сметана по 6 столових ложок;

сіль та цукор по 1 чайній ложці;

10 г розпушувача (або сода ¼ чайної ложки);

2 яйця.

Розпушувач додається до борошна, після чого все змішується.

Для начинки потрібно :

капуста 300 г;

по одній морквині та цибулиці;

чорний перець;

1 або 2 варені яйця;

сіль.

Спочатку злегка обсмажуємо цибулю, після чого зменшуємо і тушкуємо всі овочі разом.

Тісто приблизно ділимо навпіл. Одну половину викладаємо у форму для випікання, потім поміщаємо рівномірно начинку, накриваємо іншою половиною тіста. Зверху змастити збитим яйцем і присипати кунжутом.

До речі, рецепт розрахований заповнення форми діаметром 26 см.

Якщо не вистачає сметани або раптом хтось дуже любить майонез, можна додати в тісто суміш сметани і майонезу або тільки майонез .

Випікати пиріг потрібно в розігрітій духовці за 180 градусів протягом 25-30 хвилин. Смачного!