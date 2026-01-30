Рус

Чоловік і діти проситимуть ще й ще: найсмачніший пиріг з капустою, поки овочі стоять копійки

Автор
Ірина Семчишина
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Навіть діти будуть їсти цей пиріг із капустою
Навіть діти будуть їсти цей пиріг із капустою. Фото Колаж "Телеграфу"

Як приготувати заливний пиріг з капустою, яка стоїть у "АТБ" буквально копійки? Є старовинний перевірений рецепт із майонезом і без нього.

У сезоні 2026 року овочі коштують дуже недорого, тому є сенс частіше готувати прості, але дуже смачні та корисні страви. Як, наприклад, заливний пиріг з капустою.

Все геніальне просто, ця відома фраза стосується харчування. Адже капуста є одним із найкорисніших овочів. А оскільки ціна на овочі цього року відрізняється доступністю, поспішаємо до магазину, щоби за копійки купити все необхідне для приготування пирога. Наш головний інгредієнт, капуста, зараз коштує в "АТБ" менше 10 гривень за кілограм, а найдорожче у рецепті – це яйця. Яєць потрібно буде 3-4 штуки, що коштуватиме близько 25 гривень. Бюджетно? Дуже! А ще ситно та смачно.

Скільки капуста та яйця коштують у магазинах у січні 2026, ціни
Ціни на капусту та яйця в магазинах, січень 2026

Отже, необхідні інгредієнти на тісто:

  • борошно та сметана по 6 столових ложок;
  • сіль та цукор по 1 чайній ложці;
  • 10 г розпушувача (або сода ¼ чайної ложки);
  • 2 яйця.

Розпушувач додається до борошна, після чого все змішується.

Для начинки потрібно :

  • капуста 300 г;
  • по одній морквині та цибулиці;
  • чорний перець;
  • 1 або 2 варені яйця;
  • сіль.

Спочатку злегка обсмажуємо цибулю, після чого зменшуємо і тушкуємо всі овочі разом.

Тісто приблизно ділимо навпіл. Одну половину викладаємо у форму для випікання, потім поміщаємо рівномірно начинку, накриваємо іншою половиною тіста. Зверху змастити збитим яйцем і присипати кунжутом.

До речі, рецепт розрахований заповнення форми діаметром 26 см.

Якщо не вистачає сметани або раптом хтось дуже любить майонез, можна додати в тісто суміш сметани і майонезу або тільки майонез.

Випікати пиріг потрібно в розігрітій духовці за 180 градусів протягом 25-30 хвилин. Смачного!

Теги:
#Рецепт #Ціни #Яйця #Пиріг #Капуста