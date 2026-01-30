Чоловік і діти проситимуть ще й ще: найсмачніший пиріг з капустою, поки овочі стоять копійки
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Як приготувати заливний пиріг з капустою, яка стоїть у "АТБ" буквально копійки? Є старовинний перевірений рецепт із майонезом і без нього.
У сезоні 2026 року овочі коштують дуже недорого, тому є сенс частіше готувати прості, але дуже смачні та корисні страви. Як, наприклад, заливний пиріг з капустою.
Все геніальне просто, ця відома фраза стосується харчування. Адже капуста є одним із найкорисніших овочів. А оскільки ціна на овочі цього року відрізняється доступністю, поспішаємо до магазину, щоби за копійки купити все необхідне для приготування пирога. Наш головний інгредієнт, капуста, зараз коштує в "АТБ" менше 10 гривень за кілограм, а найдорожче у рецепті – це яйця. Яєць потрібно буде 3-4 штуки, що коштуватиме близько 25 гривень. Бюджетно? Дуже! А ще ситно та смачно.
Отже, необхідні інгредієнти на тісто:
- борошно та сметана по 6 столових ложок;
- сіль та цукор по 1 чайній ложці;
- 10 г розпушувача (або сода ¼ чайної ложки);
- 2 яйця.
Розпушувач додається до борошна, після чого все змішується.
Для начинки потрібно :
- капуста 300 г;
- по одній морквині та цибулиці;
- чорний перець;
- 1 або 2 варені яйця;
- сіль.
Спочатку злегка обсмажуємо цибулю, після чого зменшуємо і тушкуємо всі овочі разом.
Тісто приблизно ділимо навпіл. Одну половину викладаємо у форму для випікання, потім поміщаємо рівномірно начинку, накриваємо іншою половиною тіста. Зверху змастити збитим яйцем і присипати кунжутом.
До речі, рецепт розрахований заповнення форми діаметром 26 см.
Якщо не вистачає сметани або раптом хтось дуже любить майонез, можна додати в тісто суміш сметани і майонезу або тільки майонез.
Випікати пиріг потрібно в розігрітій духовці за 180 градусів протягом 25-30 хвилин. Смачного!