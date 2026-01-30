Муж и дети будут просить еще и еще: вкуснейший пирог с капустой, пока овощи стоят копейки
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Как приготовить заливной пирог с капустой, которая стоит в "АТБ" буквально копейки? Есть старинный проверенный рецепт с майонезом и без него.
В сезоне 2026 овощи стоят очень недорого, поэтому есть смысл чаще готовить простые, но очень вкусные и полезные блюда. Как например, заливной пирог с капустой.
Все гениальное просто, эта известная фраза касается и питания. Ведь капуста относится к одним из самых полезных овощей. А поскольку цена на овощи в этом году отличается доступностью, спешим в магазин, чтобы за копейки купить все необходимое для приготовления пирога. Наш главный ингредиент, капуста, сейчас стоит в "АТБ" меньше 10 гривен за килограм, а самое дорогое в рецепте — это яйца. Яиц нужно будет 3-4 штуки, что обойдется в сумму около 25 гривен. Бюджетно? Очень даже! А еще сытно и вкусно.
Итак, необходимые ингредиенты на тесто:
- мука и сметана по 6 столовых ложек;
- соль и сахар по 1 чайной ложке;
- 10 г разрыхлителя (или сода ¼ чайной ложки);
- 2 яйца.
Разрыхлитель добавляется в муку, после чего все смешивается.
Для начинки нужно:
- капуста 300 грамм;
- по одной морковке и луковице;
- черный перец;
- 1 или 2 вареных яйца;
- соль.
Сначала слегка обжариваем лук, после чего убавляем и тушим все овощи вместе.
Тесто примерно делим напополам. Одну половину выкладываем в форму для выпекания, затем равномерно помещаем начинку, накрываем другой половиной теста. Сверху смазать взбитым яйцом и присыпать кунжутом.
Кстати, рецепт рассчитан на заполнение формы диаметром 26 см.
Если не хватает сметаны или вдруг кто-то очень любит майонез, можно добавить в тесто смесь сметаны и майонеза либо только майонез.
Выпекать пирог нужно в разогретой духовке при 180 градусах в течение 25-30 минут. Приятного аппетита!