Муж и дети будут просить еще и еще: вкуснейший пирог с капустой, пока овощи стоят копейки

Как приготовить заливной пирог с капустой, которая стоит в "АТБ" буквально копейки? Есть старинный проверенный рецепт с майонезом и без него.

В сезоне 2026 овощи стоят очень недорого, поэтому есть смысл чаще готовить простые, но очень вкусные и полезные блюда. Как например, заливной пирог с капустой.

Все гениальное просто, эта известная фраза касается и питания. Ведь капуста относится к одним из самых полезных овощей. А поскольку цена на овощи в этом году отличается доступностью, спешим в магазин, чтобы за копейки купить все необходимое для приготовления пирога. Наш главный ингредиент, капуста, сейчас стоит в "АТБ" меньше 10 гривен за килограм, а самое дорогое в рецепте — это яйца. Яиц нужно будет 3-4 штуки, что обойдется в сумму около 25 гривен. Бюджетно? Очень даже! А еще сытно и вкусно.

Цены на капусту и яйца в магазинах, январь 2026

Итак, необходимые ингредиенты на тесто:

мука и сметана по 6 столовых ложек;

соль и сахар по 1 чайной ложке;

10 г разрыхлителя (или сода ¼ чайной ложки);

2 яйца.

Разрыхлитель добавляется в муку, после чего все смешивается.

Для начинки нужно:

капуста 300 грамм;

по одной морковке и луковице;

черный перец;

1 или 2 вареных яйца;

соль.

Сначала слегка обжариваем лук, после чего убавляем и тушим все овощи вместе.

Тесто примерно делим напополам. Одну половину выкладываем в форму для выпекания, затем равномерно помещаем начинку, накрываем другой половиной теста. Сверху смазать взбитым яйцом и присыпать кунжутом.

Кстати, рецепт рассчитан на заполнение формы диаметром 26 см.

Если не хватает сметаны или вдруг кто-то очень любит майонез, можно добавить в тесто смесь сметаны и майонеза либо только майонез .

Выпекать пирог нужно в разогретой духовке при 180 градусах в течение 25-30 минут. Приятного аппетита!