В АТБ знову впали ціни: що зараз можна урвати за великими знижками

Деякі продукти можна забрати за півціни

Українські супермаркети регулярно роблять знижки на товари. Знаючи про акційні пропозиції можна суттєво економити.

"Телеграф" розповідає про 5 товарів, які можна придбати в АТБ зі знижкою до 3 лютого.

Ковбаса "М’ясна лавка/Своя лінія" Губернаторська (1кг) — 359 гривень замість 604 (знижка 40%)

Шоколад "Roshen" пористий (80г) — 37 гривень замість 63 (знижка 41%)

Чай "Мономах" чорний (45 пакетиків) — 35 гривень замість 59 (знижка 40%)

Сир плавлений Чеддер платівками "Sertop" (130г) — 55 гривень замість 79 (знижка 30%)

Пельмені "Три ведмеді" філейні (650г) — 101 гривня замість 186 (знижка 45%)

Чому продукти продають із знижкою?

Дехто вважає, що всі знижки ставлять лише на товари, у яких добігають кінця терміни придатності. Але найчастіше така думка помилкова. Насправді для акцій є низка інших причин:

Звільнення полиць для нових постачань.

Знижки приваблюють покупців (деякі можуть купити більше, ніж планували, або скуштувати нові продукти)

(деякі можуть купити більше, ніж планували, або скуштувати нові продукти) Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону продукти та товари, які менш популярні, знижують у ціні, щоб продати швидше.

