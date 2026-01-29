В АТБ знову впали ціни: що зараз можна урвати за великими знижками
Деякі продукти можна забрати за півціни
Українські супермаркети регулярно роблять знижки на товари. Знаючи про акційні пропозиції можна суттєво економити.
"Телеграф" розповідає про 5 товарів, які можна придбати в АТБ зі знижкою до 3 лютого.
- Ковбаса "М’ясна лавка/Своя лінія" Губернаторська (1кг) — 359 гривень замість 604 (знижка 40%)
- Шоколад "Roshen" пористий (80г) — 37 гривень замість 63 (знижка 41%)
- Чай "Мономах" чорний (45 пакетиків) — 35 гривень замість 59 (знижка 40%)
- Сир плавлений Чеддер платівками "Sertop" (130г) — 55 гривень замість 79 (знижка 30%)
- Пельмені "Три ведмеді" філейні (650г) — 101 гривня замість 186 (знижка 45%)
Чому продукти продають із знижкою?
Дехто вважає, що всі знижки ставлять лише на товари, у яких добігають кінця терміни придатності. Але найчастіше така думка помилкова. Насправді для акцій є низка інших причин:
- Звільнення полиць для нових постачань.
- Знижки приваблюють покупців (деякі можуть купити більше, ніж планували, або скуштувати нові продукти)
- Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону продукти та товари, які менш популярні, знижують у ціні, щоб продати швидше.
