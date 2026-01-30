Тут тусувалась уся молодь. Що сталось з одним з найперших кафе Рівного

У закладі можна було не тільки випити кави та з'їсти морозива

У 80-ті роки в Рівному було кілька популярних кафе, серед яких й "Супутник". Цей заклад проіснував не одне десятиліття.

"Телеграф" розповість, що відомо про кафе "Супутник", а також як воно виглядало раніше. Зауважимо, що знаходився відомий заклад біля парку імені Шевченка.

Відкрилось кафе "Супутник" у 1970-ті роки при вході в центральний парк Рівного. Цей заклад майже одразу набув великої популярності, адже не мав вигляду як стандартна їдальня. Як видно на фото, кафе мало гарний фасад, цікавий та сучасний інтер'єр та відповідне меню.

Адже тут можна було замовити каву, різні десерти та легкі перекуси. Ввечері в "Супутнику" збиралась молодь на келих пива, особливо влітку, коли з'являлись літня тераса. Заклад тривалий час був досить популярним.

"Супутник" один з перших у Рівному, хто перевернув уяву людей про заклади харчування. Хоча до рівня ресторану він не дотягував, саме тому став популярним серед молоді. Приваблювали людей й доступні ціни, що в часи СРСР мало величезне значення.

Після 80-х заклад поступово почав занепадати та згодом закрився. Наразі на його місці відрили нове кафе з оновленим меню та дизайном. Однак місцеві жителі Рівного й досі пам'ятають теплі вечори в "Супутнику" з келихом пива чи філіжанкою кави.

