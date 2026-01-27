Заклад існує не одне десятиліття

У Криму свого часу існувало два заклади з однаковою назвою "Пушкинъ". Один ресторан був у Сімферополі, інший у Бахчисараї. Наразі залишився лише другий.

Адже в Сімферополі ресторан знесли у 2015. "Телеграф" розповість, що особливого у Le Cafe "Пушкинъ", яке до сьогодні працює.

Зауважимо, що кафе-ресторан знаходиться у місті Бахчисарай в Криму. Відкрився "Пушкинъ" у 2005 році. Розташований заклад майже в центрі неподалік від Ханського палацу. Ресторан популярний серед туристів, яких останні роки не так багато. Адже після окупації Криму у 2014 році та повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 туристів на ці курорти приїздить врази менше.

Інтер'єр Le Cafe "Пушкинъ"

З усім тим заклад працює й зараз. Він має досить автентичний інтер'єр з кримськотатарськими нотками, терасу та дворик. Назва закладу пов'язана з російським поетом Олександром Пушкіним, який у 1820 році відвідував Бахчисарай. До слова, він посвятив цьому місту поему "Бахчисарайський фонтан".

Тераса Le Cafe "Пушкинъ"

Ресторан подає європейську кухню, але є страви зі східними та кримськотатарськими мотивами. Ціни в закладі вище середніх. За невеликий обід ще у 2018 році треба було заплати майже 1000 рублів, наразі ця цифра подвоїлась.

Ціни у Le Cafe "Пушкинъ"

