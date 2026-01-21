Швидко стало культовим серед киян: історія легендарного кафе "Ярослава"

Заклад відомий своєю майже 80-річною історіє та неперевершеними стравами

У центрі Києва налічується чимало легендарних кафе та ресторанів. Але окремо серед них виділяється кафе "Ярослава" — один з найстаріших закладів громадського харчування в столиці.

Заклад у всі часи захоплював відвідувачів неперевершеними стравами домашньої кухні. "Телеграф" розповість історію цього важливого для киян місця.

Де розташований заклад

Кафе "Ярослава" розташоване в центрі Києва. На вулиці Ярославів Вал, 13.

Історія закладу

Заклад з'вився в Києві у 1947 році. Відразу посля Другої світової війни, у двоповерховому будинку на Ярославовому Валу, поруч із Золотоворітським сквером. Його відкрили як частину мережі закладів громадського харчування — простих, доступних, але з атмосферою.

У повоєнному Києві це кафе стало справжнім магнітом. Сюди приходили відвіжувачі на пиріжки з капустою, чай у гранчаках і особливий фірмовий борщ, який готували в печі.

У 1950–1960-х роках тут можна було зустріти студентів Київського університету, акторів із сусіднього театру, письменників і звичайних киян. Людей приваблювали простота й смаки, які нагадували їм дім. Саме ці фактори і зробили кафе культовим.

З часом інтер’єр змінювали, з’явилися нові страви. Але не зникло головне — атмосфера тепла, ностальгії й міської сталості.

Сьогодні "Ярослава" — одна з останніх живих точок старого Києва, яка й досі тримається свого ритму, не поспішає гнатися за модою. Вона зберігає тепло "домашнього" Києва часів середини минулого століття.

