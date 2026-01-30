Здесь тусовалась вся молодежь. Что произошло с одним из первых кафе Ровно

В заведении можно было не только выпить кофе и съесть мороженое

В 80-х годах в Ровно было несколько популярных кафе, среди которых и "Спутник". Это заведение просуществовало не одно десятилетие.

"Телеграф" расскажет, что известно о кафе "Спутник", а также как оно выглядело раньше. Заметим, что находилось известное заведение возле парка имени Шевченко.

Открылось кафе "Спутник" в 1970-е годы при входе в центральный парк Ровно. Это заведение почти сразу приобрело большую популярность, ведь не выглядело как стандартная столовая. Как видно на фото, кафе имело красивый фасад, интересный и современный интерьер и соответствующее меню.

Кафе "Спутник"

Ведь здесь можно было заказать кофе, разные десерты и легкие перекусы. Вечером в "Спутнике" собиралась молодежь на бокал пива, особенно летом, когда появлялась летняя терраса. Заведение долгое время было достаточно популярным.

"Спутник" один из первых в Ровно, кто перевернул представление людей о заведениях питания. Хотя до уровня ресторана он не дотягивал, именно поэтому стал популярным среди молодежи. Привлекали людей и доступные цены, что во времена СССР имело огромное значение.

Кафе "Спутник"

После 80-х заведение постепенно начало приходить в упадок и впоследствии закрылось. На его месте отрыли новое кафе с обновленным меню и дизайном. Однако местные жители Ровно до сих пор помнят теплые вечера в "Спутнике" с бокалом пива или чашечкой кофе.

Место, где находился "Спутник"

