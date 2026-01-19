Його обожнювали і студенти, і чиновники: історія легендарного кафе "Хвилинка" у Дніпрі

Цей заклад практично не змінився за роки існування

У Дніпрі є безліч ресторанів та кафе, які довгі роки не втрачають популярності. Раніше ми розповідали історію легендарного ресторану "Поплавок", розташованого на воді. Не менш популярним є і кафе "Хвилинка", яке з’явилося у Дніпрі у 1970-х роках і стало частиною міської історії.

Цей заклад багато в чому став знаменитим завдяки своєму розташуванню. "Минутку" побудували біля станції канатної дороги на Монастирський острів, на вулиці Дмитра Донцова. Через таке сусідство багато хто називає заклад "Канатка". Інші називають кафе "Сковородкою" — через фірмову страву, яка на довгі роки стала його візитною карткою.

Кафе "Хвилинка". Фото А. Клюквін, Facebook-група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

"Хвилинка" відкрилося у 1974 році. У ті роки відвідувачам пропонували тільки розливне пиво та прості закуски. Але вже у 1980-х меню поповнилося знаменитими "сковородками": салат, картопля та обсмажене м’ясо — простий, але впізнаваний набір, заради якого сюди приходили компаніями. На початку 2000-х у меню з’явився і шашлик. За словами давніх відвідувачів, смак шашлику та "сковорідок" практично не змінився за півстоліття.

У "Хвилинці" збиралися студенти, відпочивальники, працівники острова і навіть високопоставлені чиновники. Відвідувачі згадують, як у кафе можна було зустріти генерала обласного УВС або учасників команди КВК ДДУ.

"Хвилинка" у Дніпрі. Фото restaurantguru.com

Попри те, що канатна дорога вже закрита, сама "Хвилина" продовжує працювати.

Інтер’єр кафе "Хвилина"

Також дізнайтеся, як виглядав та працював ресторан "Червоний корал" у Дніпрі. Цей заклад любила "золота молодь".