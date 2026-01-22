Там зустрічався місцевий бомонд: історія культового кафе "Псяча буда" у Львові
Заклад не витримав іспит часом на зламі епох
У Львові у всі часи було чимало легендарних кафе та ресторанів. Проте багато з них закрились, серед них і одне з найцікавіших місць — кафе "Псяча буда".
Заклад манив відвідувачів можливістю радісних зустрічей та душевних розмов. "Телеграф" розповість історію цього важливого для киян місця.
Де розташовувався заклад
Кафе "Псяча буда" розташовувалось в місті Львові. На маленькій вулиці Костомарова.
Історія закладу
Кафе "Псяча Буда" було популярним місцем, де проводила час львівська богема. Там збиралися випити кави художники, поети, галеристи, фізики, хіпі і психіатри.
Назву заклад отримав через свої розміри. Зал кафе був не більше чотирьох квадратних метрів. Тому всі охочі виходили пити зварену в джезві каву на вулицю. Там і зав'язувались нові знайомства та інтелектуальні бесіди.
У 1990-х роках аудиторія кнайпи змінилася. Тоді під час кризи у таких закладах продавали алкогольні напої, й аура мистецьких балачок переросла в дещо інше.
Що намісці "Псячої буди" зараз
Тепер на місці кафе магазин "Родинна ковбаска". Але львів'яни ще пам'ятають ауру того незвичайного місця.
