Ці радянські форми для випічки досі на кухні баготьох не просто так: у чому їхні переваги

Для багатьох українців печиво приготоване в таких формах має стійкий зв'язок з дитинством

Радянські металеві форми для випікання печива "Горішок" користуються популярністю навіть через десятки років після випуску. Багато сучасних господинь продовжують їх використовувати, для приготування цього неповторного десерту.

Такі форми зберігають не лише через надійність та довговічність, а й як пам'ять про дитинство. "Телеграф" розкаже про переваги старих устаткувань для випікання цього незабутнього печива.

Для чого використовують такі форми

Багато хто пам'ятає неповторний смак улюбленого десерта з дитинства — горішків зі згущеним молоком. Це печиво не втрачає свою популярність вже протягом 50 років і його продовжують готувати як в кондитерських, так і на домашніх кухнях.

Печиво "Горішок" зі згущеним молоком

Ці горішки — ідеальні солодощі. Вони ароматні та хрумкі, з солодкою начинкою, що мають смак дитинства. Цей десерт з'явився на святкових столах українців ще у 1960-х роках ХХ століття. Він був обов’язковою складовою солодкого столу на дитячих днях народження, родинних святах та весіллях. В ті часи, кожна поважаюча себе господиня мала на кухні чавунну горішницю — спеціальну сковорідку для випікання цього десерту.

Печиво "Горішок"

Зараз на ринку є сучасні вафельниці з новими функціями та електроннимти регуляторами, вони не дорогі і значно спрощують процес випікання. Десерти в них теж виходять смачні та солодкі, але характерного смаку, як в дитинстві, вони не надають. Саме тому, старі форми залишаються незамінними для багатьох господинь.

Так виглядає процес випікання печива

В чому переваги радянських форм

Якість – форми виготовлені з товстого металу, який не деформується навіть під впливом високих температур;

– форми виготовлені з товстого металу, який не деформується навіть під впливом високих температур; Простота та довговічність – конструкція забезпечує безвідмовну роботу форми протягом багатьох років;

– конструкція забезпечує безвідмовну роботу форми протягом багатьох років; Текстура – товсті металеві пластини рівномірно прогріваються та тримають температуру, що створює на печиві неповторну хрустку скоринку;

– товсті металеві пластини рівномірно прогріваються та тримають температуру, що створює на печиві неповторну хрустку скоринку; Універсальність – багато з таких форм мали додаткові насадки для печива, а також панелі для приготування тонких вафель.

Форма для випікання печива

