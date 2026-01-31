Эти советские формы для выпечки до сих пор на кухне у многих не просто так: в чем их преимущества

Для многих украинцев печенье, приготовленное в таких формах, имеет устойчивую связь с детством

Советские металлические формы для выпечки печенья "Орешек" пользуются популярностью даже через десятки лет после выпуска. Многие современные хозяйки продолжают их использовать, для приготовления этого неповторимого десерта.

Такие формы хранят не только из-за надежности и долговечности, но и как память о детстве. "Телеграф" расскажет о преимуществах старых устройств для выпечки этого незабываемого печенья.

Для чего используют такие формы

Многие помнят неповторимый вкус любимого десерта с детства — орешков со сгущенкой. Это печенье не теряет своей популярности уже в течение 50 лет и его продолжают готовить как в кондитерских, так и на домашних кухнях.

Печенье "Орешек" со сгущенкой

Эти орешки – идеальные сладости. Они ароматные и хрустящие, со сладкой начинкой, со вкусом из детства. Этот десерт появился на праздничных столах украинцев еще в 1960-х годах. Он являлся обязательной составляющей сладкого стола на детских днях рождения, семейных праздниках и свадьбах. В те времена каждая уважающая себя хозяйка имела на кухне чугунную орешницу — специальную сковородку для выпечки этого десерта.

Печенье "Орешек"

Сейчас на рынке есть современные вафельницы с новыми функциями и электронными регуляторами, они не дорогие и значительно упрощают процесс выпекания. Десерты в них тоже получаются вкусные и сладкие, но характерный вкус, как в детстве, они не придают. Именно поэтому старые формы остаются незаменимыми для многих хозяек.

Так выглядит процесс выпекания печенья

В чем преимущества советских форм

Качество – формы изготовлены из толстого металла, который не деформируется даже под воздействием высоких температур;

– формы изготовлены из толстого металла, который не деформируется даже под воздействием высоких температур; Простота и долговечность – конструкция обеспечивает безотказную работу формы на протяжении многих лет;

– конструкция обеспечивает безотказную работу формы на протяжении многих лет; Текстура – толстые металлические пластины равномерно прогреваются и держат температуру, что создает на печенье неповторимую хрустящую корочку;

– толстые металлические пластины равномерно прогреваются и держат температуру, что создает на печенье неповторимую хрустящую корочку; Универсальность – многие из таких форм имели дополнительные насадки для печенья и панели для приготовления тонких вафель.

Форма для выпечки печенья

