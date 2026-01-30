Ціна впала одразу на 200 гривень: в "АТБ" обвалили ціни на сири та ковбаси відомих брендів

Які продукти зараз подешевшали в "АТБ"

В "АТБ" знизили ціни на популярні ковбаси та сири. Частина позицій подешевшала одразу на 30-40%, а окремі товари втратили понад 200 гривень у вартості за кілограм. Акція охоплює як вагову продукцію, так і фасовані вироби.

"Телеграф" розповідає, які товари в "АТБ" можна придбати зі знижками до 40%. Цінники вже змінені у магазинах мережі. Пропозиція діє обмежений час.

Під зниження вартості потрапили варені, копчені та напівкопчені ковбаси, сардельки, а також тверді й плавлені сири.

Найбільшу знижку 40% отримали кілька ковбасних позицій. Зокрема, "Ковбасний ряд/Розумний вибір" Куряча варена 300 г тепер коштує 36,90 грн замість 62,50 грн. Також зі знижкою 40% продають ковбасу "М’ясна лавка/Своя лінія" Губернаторська с/в по 359,99 грн за кг замість 604,99 грн.

Перелік акційних товарів

Ковбаса 300 г Ковбасний ряд/Розумний вибір Куряча варена – 36,90 грн замість 62,50 грн (знижка 40%)

Ковбаса М'ясна лавка/Своя лінія Губернаторська с/в – 359,99 грн/кг замість 604,99 грн (знижка 40%)

Ковбаса 0,5 кг М'ясна лавка/Своя лінія Баликова н/к – 98,90 грн замість 165,40 грн (знижка 40%)

Акційні ціни на ковбаси в "АТБ"

Виріб фаршевий 420 г Ковбасний ряд/Розумний вибір Ново-Миргородська – 48,90 грн замість 81,60 грн (знижка 40%)

Сардельки Своя лінія Сарделіні – 184,90 грн/кг замість 287,55 грн (знижка 35%)

Ковбаса 280 г Добров Сервелат в/к – 133,90 грн замість 199,90 грн (знижка 33%)

Знижки діють до 3 лютого

Сир твердий 150 г Комо Горіховий 50% з волоським горіхом – 69,90 грн замість 103,70 грн (знижка 32%)

Сир твердий 150 г Комо Сметанковий 50% – 60,50 грн замість 89,40 грн (знижка 32%)

Сир твердий 150 г Комо Вершковий 50% флоу-пак – 60,50 грн замість 89,40 грн (знижка 32%)

На сири також діють акційні ціни

Сир твердий 150 г Комо Чеддер 50% флоу-пак – 61,50 грн замість 90,70 грн (знижка 32%)

Сир плавлений 130 г Sertop Тост 40% пластини – 55,50 грн замість 79,90 грн (знижка 30%)

Сир плавлений 130 г Sertop Чеддар 40% – 55,50 грн замість 79,90 грн (знижка 30%)

На плавленні сири також знизили цінами

Окремі позиції втратили понад 200 грн за кілограм. Знижки діють до 3 лютого включно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які продукти треба купити вже зараз, щоб не переплачувати вдвічі перед Великоднем. Почати формувати святковий запас треба уже в січні-лютому.