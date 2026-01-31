Можна зекономити майже 450 гривень на пачці. В АТБ обвалилися ціни на каву

Знижки сягають 44%

Українські мережі роблять вигідні знижки на продукти та напої. Зараз в АТБ знизили ціни на каву.

Про це розповіли у соцмережі threads на сторінці super_znyzhky_akcii. За акційними цінами можна купити як мелену так і розчинну каву.

Знижки на мелену каву та каву у зернах

Himmel Kaffee Silber (мелена, 500 г) — ціна без акції: 310.20 грн

Акційна ціна (з карткою АТБ): 220.31 грн

Акційна ціна (без картки): 231.90 грн

Himmel Kaffee Platin (мелена, 250 г) — ціна без акції: 173.30 грн

Акційна ціна (з карткою АТБ): 122.46 грн

Акційна ціна (без картки): 128.90 грн

Знижки на каву в АТБ

Jacobs Monarch Classic (мелена, 230 г) — ціна без акції: 297.60 грн

Акційна ціна: 174.90 грн

Знижки на каву в АТБ

De Luxe F&G (у зернах, 500 г) — ціна без акції: 493.20 грн

Акційна ціна (з карткою АТБ): 350.36 грн

Акційна ціна (без картки): 368.80 грн

Знижки на каву в АТБ

Ambassador Premium (мелена, 225 г) — ціна без акції: 270.90 грн

Акційна ціна: 151.50 грн

Ambassador Dark Roast (мелена, 225 г) — ціна без акції: 236.50 грн

Акційна ціна: 131.90 грн

Знижки на каву в АТБ

Ambassador Majestic (в зернах, 1 кг) — ціна без акції: 1015.30 грн

Акційна ціна: 565.90 грн

Знижки на каву в АТБ

Знижки на розчинну каву

Jacobs Monarch Signature (розчинна, скляна банка, 95 г) — ціна без акції: 329.00 грн

Акційна ціна: 193.90 грн

Знижки на каву в АТБ

Jacobs Monarch Signature (розчинна, м'яка упаковка, 280 г) — ціна без акції: 681.70 грн

Акційна ціна: 399.90 грн

Знижки на каву в АТБ

Ambassador Premium (розчинна сублімована, 200 г) — ціна без акції 459.90 грн

Акційна ціна: 256.50 грн

Знижки на каву в АТБ

Чому супермаркети роблять великі знижки

Є кілька причин, через які супермаркети продають товари з великими знижками. Наприклад, інколи треба звільнити полиці для нових поставок. Також акції — це надійний спосіб привабити покупців та продати більше товару.

Раніше "Телеграф" розповідав, які товари в "АТБ" зараз можна придбати зі знижками до 40%. Цінники вже змінені у магазинах мережі. Пропозиція діє обмежений час.