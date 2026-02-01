Обвал цін в АТБ: ці 10 продуктів можна купити по акції прямо зараз

Знижки будуть доступні лише кілька днів

У мережі популярного українського супермаркету "АТБ" продовжують діяти знижки на низку товарів. Спеціальні пропозиції діють на низку популярних позицій — від солодощів та печива до ковбаси, сиру та напівфабрикатів.

" Телеграф " розповідає детальніше про 10 товарів, які можна придбати за зниженою ціною до 3 лютого в АТБ.

Цукерки "Рошен" Червоний Мак – 332,90 грн/кг замість 456,70 грн (-27%)

– 332,90 грн/кг замість 456,70 грн (-27%) Сир твердий 150 г "Комо Сметанковий" 50% — 60,50 грн за 89,40 грн (-32%)

— 60,50 грн за 89,40 грн (-32%) Чай Monomax Earl Grey 45 п/2 г – 35,90 грн. замість 59,90 грн. (-40%)

– 35,90 грн. замість 59,90 грн. (-40%) Ковбаса "М’ясна лавка" Баликова 0,5 кг — 98,90 грн замість 165,40 грн (-40%)

— 98,90 грн замість 165,40 грн (-40%) Ковбаса "М’ясна лавка" Губернаторська 1 кг – 359,99 грн за 604,99 грн (-40%)

– 359,99 грн за 604,99 грн (-40%) Пельмені 0,65 кг "Три ведмеді Мішутка" філейні — 101,90 грн замість 186,90 грн (-45%)

— 101,90 грн замість 186,90 грн (-45%) Вареники 450 г "Три ведмеді Мішутка" з картоплею — 40,50 грн замість 65,90 грн (-38%)

— 40,50 грн замість 65,90 грн (-38%) Соус 180 г Gusto Карбонара – 23,90 грн. замість 35,90 грн. (-33%)

– 23,90 грн. замість 35,90 грн. (-33%) Печиво 135 г Рошен Lovita з малиновою начинкою – 26,50 грн. замість 39,80 грн. (-33%)

– 26,50 грн. замість 39,80 грн. (-33%) Печиво 135 г Рошен Lovita з апельсиновою начинкою – 26,50 грн. замість 39,80 грн. (-33%)

Знижки до АТБ до 3 лютого. Фото: atbmarket.com

Знижки до АТБ до 3 лютого. Фото: atbmarket.com

Чому продукти продають із знижкою?

Супермаркети найчастіше проводять вигідні акції з кількох причин:

Звільнення полиць для нових постачань. Магазини отримують свіжі партії товарів і щоб звільнити для них олії, старі товари намагаються продати швидше.

Магазини отримують свіжі партії товарів і щоб звільнити для них олії, старі товари намагаються продати швидше. Знижки приваблюють покупців . Тобто деякі можуть купити більше, ніж планували, або спробувати нові продукти.

. Тобто деякі можуть купити більше, ніж планували, або спробувати нові продукти. Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону продукти та товари, які менш популярні, знижують у ціні, щоб продати швидше.

Варто зазначити, що іноді акції поширюються і на продукти з терміном придатності, який вже закінчується. Однак більшість знижок — це насамперед стратегічне рішення магазинів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у мережі магазинів "Сільпо" зробили знижки до -50% і більше на найпоширеніші товари.