Обвал цін в АТБ: ці 10 продуктів можна купити по акції прямо зараз

Анастасія Мокрик
АТБ
АТБ. Фото Колаж "Телеграфу"

Знижки будуть доступні лише кілька днів

У мережі популярного українського супермаркету "АТБ" продовжують діяти знижки на низку товарів. Спеціальні пропозиції діють на низку популярних позицій — від солодощів та печива до ковбаси, сиру та напівфабрикатів.

" Телеграф " розповідає детальніше про 10 товарів, які можна придбати за зниженою ціною до 3 лютого в АТБ.

  • Цукерки "Рошен" Червоний Мак – 332,90 грн/кг замість 456,70 грн (-27%)
  • Сир твердий 150 г "Комо Сметанковий" 50% — 60,50 грн за 89,40 грн (-32%)
  • Чай Monomax Earl Grey 45 п/2 г – 35,90 грн. замість 59,90 грн. (-40%)
  • Ковбаса "М’ясна лавка" Баликова 0,5 кг — 98,90 грн замість 165,40 грн (-40%)
  • Ковбаса "М’ясна лавка" Губернаторська 1 кг – 359,99 грн за 604,99 грн (-40%)
  • Пельмені 0,65 кг "Три ведмеді Мішутка" філейні — 101,90 грн замість 186,90 грн (-45%)
  • Вареники 450 г "Три ведмеді Мішутка" з картоплею — 40,50 грн замість 65,90 грн (-38%)
  • Соус 180 г Gusto Карбонара – 23,90 грн. замість 35,90 грн. (-33%)
  • Печиво 135 г Рошен Lovita з малиновою начинкою – 26,50 грн. замість 39,80 грн. (-33%)
  • Печиво 135 г Рошен Lovita з апельсиновою начинкою – 26,50 грн. замість 39,80 грн. (-33%)
Які товари зараз по акції в АТБ
Знижки до АТБ до 3 лютого. Фото: atbmarket.com
Чому продукти продають із знижкою?

Супермаркети найчастіше проводять вигідні акції з кількох причин:

  • Звільнення полиць для нових постачань. Магазини отримують свіжі партії товарів і щоб звільнити для них олії, старі товари намагаються продати швидше.
  • Знижки приваблюють покупців. Тобто деякі можуть купити більше, ніж планували, або спробувати нові продукти.
  • Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону продукти та товари, які менш популярні, знижують у ціні, щоб продати швидше.

Варто зазначити, що іноді акції поширюються і на продукти з терміном придатності, який вже закінчується. Однак більшість знижок — це насамперед стратегічне рішення магазинів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у мережі магазинів "Сільпо" зробили знижки до -50% і більше на найпоширеніші товари.

