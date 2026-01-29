Найбільший проспект України об’єднав одразу чотири міста: де він розташований (фото)

Його назвали на честь відомого правозахисника

В Україні є проспект, який простягається більше ніж на 50 кілометрів і проходить через кілька міст одночасно. Він об’єднує різні вулиці в одну магістраль і має цікаву історію перейменувань, пов’язану з відомим правозахисником.

Його називають найбільшим проспектом нашої країни. Детальніше про нього написав "Телеграф".

Проспект Олекси Тихого є найбільшим проспектом в Україні, його довжина перевищує 50 кілометрів. Він проходить через чотири міста Донецької області: Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ і Слов’янськ, об’єднуючи окремі вулиці цих міст в одну довгу магістраль.

Проспект на карті. Фото: Історична правда

Проспект має наскрізну нумерацію будинків і названий на честь відомого правозахисника Олекси Тихого. Він також є частиною автошляху Н20, що забезпечує сполучення між містами.

Перейменування вулиць у містах відбулося протягом 2015–2017 років. У Костянтинівці колишня вулиця Леніна стала проспектом Олекси Тихого 21 листопада 2015 року, а вулиця Правобережна — 30 березня 2017 року.

Проспект Олекси Тихого. Фото: Wikipedia

У Дружківці проспект отримав назву Олекси Тихого замість вулиці Московської 28 вересня 2016 року. У Краматорську проспект замінив вулиці Орджонікідзе та Танкістів 19 лютого 2016 року.

У Слов’янську проспект Олекси Тихого замінив вулиці Ленінградську та Криворізьку також 19 лютого 2016 року. Таке перейменування об’єднало різні вулиці міст в одну наскрізну магістраль, полегшуючи орієнтацію та транспортне сполучення.

