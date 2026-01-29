Найдовша дорога Києва, яка шість разів змінювала назву: як вона з'явилась (фото)

По всій магістралі йде "червона" лінія столичного метро

У Києві є магістраль, якою щодня користуються тисячі водіїв і пасажирів, навіть не замислюючись над її історією. Ця дорога існує вже багато років і шість разів змінювала назву.

Цією магістраллю є Броварський проспект, яка вважається найдовшою у столиці, простягаючись на 13,5 кілометра. Вона проходить через Дніпровський і Деснянський райони та тягнеться від мосту Метро до Броварської окружної дороги майже прямою лінією. Детальніше про неї написав "Телеграф".

Як вона раніше називалась

Ця дорога має давню історію і неодноразово змінювала назву. Спочатку вона була шляхом у напрямку Чернігова та називалася Чернігівським шосе, а на початку ХХ століття була відома як Маклаковський проспект.

Розв'язка на Чернігівській площі по Броварському проспекті. Фото: Wikipedia

У 1920-х роках магістраль перейменували на Броварське шосе, а згодом — на проспект Першого Травня. У 1940-х роках їй знову повернули назву Броварське шосе, а сучасний вигляд дорога отримала із середини 1960-х років. Назву Броварський проспект офіційно затвердили у 1973 році.

У 1977 році магістраль перейменували на проспект 60-річчя Жовтня. Історичну назву повернули у 1993 році.

Вид на проспект. Фото: Wikipedia

Цікаві факти

Майже вздовж усього проспекту проходить відкрита ділянка Святошинсько-Броварської лінії метро. Поряд із коліями тягнеться зелена зона, тому житлова забудова починається лише в районі селища Биківня.

З 1912 до 1941 року цією дорогою курсувала трамвайна лінія, яка з’єднувала Поштову площу з Броварами. У колишній Микільській слобідці, через яку проходить проспект, неподалік траси стояла Микільська церква — у ній вінчалися Анна Ахматова та Микола Гумільов.

Церква святого Миколая біля Микільській Слобідки. Фото: Wikipedia

