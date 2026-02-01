Вона важча за піраміду Хеопса: що ще відомо про найбільшу дамбу України (фото)

Їй, ймовірно, щонайменше 82 роки, адже вона зображена на німецькому аерофотознімку 1943 року

Черкаська дамба — одна з найвідоміших і найбільших дамб України, яку щодня перетинають тисячі автомобілів. Вона величезна і приховує чимало таємниць: від масштабів будівництва до неймовірних історичних фактів, про які мало хто знає.

Загальна довжина споруди разом із мостом — близько 13-13,5 км. Щодня через неї проїжджає до 11 тисяч автомобілів. Детальніше про неї написав "Телеграф", взявши дані з відкритих джерел.

Історія найбільшої дамби України

Черкаська дамба з’єднує місто Черкаси та село Благодатне через Кременчуцьке водосховище на Дніпрі. Вона складається з металевого мосту та бетонно-земляної дамби і є найбільшою в Україні.

Черкаська дамба, вигляд з боку міста. Фото: Wikipedia

Будівництво дамби почалося в середині 1950-х років під час створення Кременчуцького водосховища. Тимчасовий дерев’яний міст, що залишився після Другої світової війни, потрібно було підняти щонайменше на 4 метри. Тому вирішили збудувати новий металевий міст. Монтаж металевих конструкцій почався влітку 1959 року, а до 1961 року була завершена автомобільна частина.

У 1984 році планували новий міст для мікрорайону Черкаси-2, але через економічні труднощі проєкт не реалізували. Після здобуття незалежності обговорювали перебудову наявного мосту з другою колією та шестисмуговим мостом поруч, проте роботи не почали. Останній капітальний ремонт асфальту дамби провели у 1985 році, у 2009 році зробили лише косметичне оновлення, а у 2011 та 2017 роках споруда потребувала додаткових ремонтів через зливи та старіння. Під час Євромайдану 2014 року на дамбі встановлювали блок-пости, що також вплинуло на рух транспорту.

Під час російсько-української війни дамба теж зазнала ударів. 26 червня 2022 року ракета пошкодила споруду. Рух автомобілів вагою понад 8 тонн заборонили, а частину поїздів скасували.

Черкаська дамба як інженерний рекорд

Дамба містить щонайменше 5 млн кубометрів ґрунту загальною вагою близько 8 млн тонн. Для порівняння, піраміда Хеопса важить удвічі менше, хоча її будували 100 тисяч людей протягом 20 років. За оцінками "Новини Черкас", на будівництво дамби пішло більше людських сил, матеріалів і часу, ніж на деякі єгипетські піраміди.

Багато хто вважає, що черкаська дамба з’явилася близько півстоліття тому, коли вже застосовували сучасну будівельну техніку. Насправді у 1961 році дамба лише добудовувалася та розширювалася, зокрема була зведена автомобільна частина. Сама гребля існувала значно раніше. На німецькому аерофотознімку 1943 року вже видно черкаську дамбу.

Німецький аерофотознімок черкаської дамби. Фото: Новини Черкас

Лівий берег Дніпра тоді місцями був заболочений, а річка значно вужчою, ніж сьогодні. Без насипної дамби залізничне сполучення через Дніпро було б неможливим. Спорудження греблі слід відносити щонайменше на 100 років назад, до часу будівництва першого мосту через річку.

Вигляд на річку Дніпро. Фото: Новини Черкас

Цікаво, що сто років тому спорудження дамби з нуля було фізично неможливим. Тоді не було ні сучасної техніки, ні достатньої кількості робітників для переміщення мільйонів кубометрів ґрунту вручну.

Але знайшовся вихід — ймовірно, що використали природну основу у вигляді частини Змієвих валів. На Черкащині збереглися ділянки валів, що тягнуться понад 60 км. Наприклад, у селі Журжинці висота стародавнього валу досягає 12 метрів. Саме ця ділянка могла стати фундаментом для сучасної дамби.

Змієві вали. Фото: Новини Черкас

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про найбільший проспект України, який об’єднав одразу чотири міста.