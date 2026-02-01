Рус

Справа не лише в ностальгії: чому досі використовують радянську постільну білизну

Марина Бондаренко
Радянська кімната
Радянська кімната. Фото Колаж "Телеграфу"

Ця постіль витримує кип'ятіння

Попри великий вибір сучасної постільної білизни, у багатьох домівках досі використовують радянські речі. Вона збереглася не випадково і має переваги, через які люди не поспішають від неї відмовлятися.

Основні причини — її міцність, натуральні матеріали та звичка, яка сформувалася за десятки років. "Телеграф" написав усі її переваги.

Однією з головних причин залишається якість матеріалів. Радянська постільна білизна була щільною, натуральною і служила десятиліттями без значного зношування. Багато людей вважають її надійнішою за частину сучасних аналогів.

Чому досі користуються радянською постільною білизною
Постіль СРСР з біркою. Фото: Monetnik

Окремо згадують особливості пошиття. Підковдри з ромбом посередині забезпечували кращу циркуляцію повітря і допомагали уникати затхлого запаху ковдри.

Ще одна причина — економія. У багатьох людей залишилися старі запаси, які продовжують використовувати з практичних міркувань. Для когось це також пов’язано зі звичкою або спогадами про речі, які служили довго і не потребували частої заміни.

