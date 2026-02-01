Справа не лише в ностальгії: чому досі використовують радянську постільну білизну
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ця постіль витримує кип'ятіння
Попри великий вибір сучасної постільної білизни, у багатьох домівках досі використовують радянські речі. Вона збереглася не випадково і має переваги, через які люди не поспішають від неї відмовлятися.
Основні причини — її міцність, натуральні матеріали та звичка, яка сформувалася за десятки років. "Телеграф" написав усі її переваги.
Однією з головних причин залишається якість матеріалів. Радянська постільна білизна була щільною, натуральною і служила десятиліттями без значного зношування. Багато людей вважають її надійнішою за частину сучасних аналогів.
Окремо згадують особливості пошиття. Підковдри з ромбом посередині забезпечували кращу циркуляцію повітря і допомагали уникати затхлого запаху ковдри.
Ще одна причина — економія. У багатьох людей залишилися старі запаси, які продовжують використовувати з практичних міркувань. Для когось це також пов’язано зі звичкою або спогадами про речі, які служили довго і не потребували частої заміни.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те цікаву історію одеколону "Тройной".