Дело не только в ностальгии: почему до сих пор используют советское постельное белье

Эта постель выдерживает кипячение

Несмотря на большой выбор современного постельного белья, во многих домах до сих пор используют советские вещи. Оно сохранилось не случайно и имеет преимущества, из-за которых люди не спешат от него отказываться.

Основные причины — его прочность, натуральные материалы и привычка, сформировавшаяся за десятки лет. "Телеграф" перечислил все его преимущества.

Одной из главных причин остается качество материалов. Советское постельное белье было плотным, натуральным и служило десятилетиями без значительного износа. Многие люди считают его более надежным, чем часть современных аналогов.

Постель СССР с биркой. Фото: Monetnik

Отдельно упоминают особенности пошива. Пододеяльники с ромбом посередине обеспечивали лучшую циркуляцию воздуха и помогали избежать затхлого запаха одеяла.

Еще одна причина — экономия. У многих людей остались старые запасы, которые продолжают использовать из практических соображений. Для кого-то это также связано с привычкой или воспоминаниями о вещах, которые служили долго и не требовали частой замены.

