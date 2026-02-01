У вагонах "Укрзалізниці" запропонували відкрити МСDonald’s: як вони могли б виглядати і що відповів перевізник (фото)

Українці також виявили бажання бачити інші мережі фастфуду в УЗ

У соцмережі Threads припустили, який вид могли б мати торгові точки МсDonald’s, якби вони з’явилися у поїздах Укрзалізниці.

Фото, згенеровані нейромережами, опублікували у відповідному обговоренні.

Автор публікації виклав зображення, створене Gemini, на якому видно стійку з відповідними логотипами та столи біля вікон із м’якими кріслами. На столах – таці з характерними для мережі фастфуду стравами та великими склянками.

МсDonald’s поїздом "Укрзалізниці" Фото: згнеровано ІІ

"Укрзалізниця" під публікацією, ймовірно, дала свою відповідь загалом на припущення приходу МсDonald’s у вагони перевізника. SMM-ник компанії лаконічно написав: "Та нє".

Один з інтернет-користувачів додав, що за стандартами МсDonald’s це неможливо. Інший пояснив, що мережа фастфуду потребує великої кількості електроенергії. А без відповідної вентиляції буде сильний запах. Цей аргумент підтримали ще кілька українців.

Також підписники пропонували обладнати точки мережі "Буфет" або "Пузатої хати".

Один із коментаторів додав інше фото, де замість бургерів люди їдять чебуреки з томатним соком, а над прилавком висить вивіска із написом "Чебуречна".

Раніше ми писали, що перший Мс Donald’s в Україні був відкритий у Києві у травні 1997 року в будівлі вестибюля станції метро "Лук’янівська" у Шевченківському районі столиці. Люди купували "дивовижні" бургери десятками.