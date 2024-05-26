Рональд Макдональд на даху та величезні черги: як виглядав перший McDonalds у Києві (фото)
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Люди купували "незвичні" бургери десятками
Перший McDonalds в Україні був відкритий у Києві у травні 1997 року у будівлі вестибюлю станції метро "Лук’янівська", що у Шевченківському районі столиці. Наша країна стала 102-ою, куди "зайшли" заклади найбільшої у світі мережі ресторанів фастфуду.
Відкриття першого McDonalds у Києві викликало величезний ажіотаж серед населення — перед входом до закладу зібралася кілометрова черга, місця у якій почали займати з самого ранку.
Редакція "Телеграфу" вирішила нагадати своїм читачам про те, яким був перший McDonalds у Києві та що відвідувачі воліли купувати у "заморському" ресторані.
Перший ресторан мережі швидкого харчування McDonald’s у Києві відкрився 24 травня 1997 року. Заклад розташовувався біля станції метро "Лук’янівська" у Шевченківському районі столиці.
Саме цей ресторан швидкого харчування став не лише першим у Києві, а й першим у всій Україні.
У день відкриття біля McDonald’s зібралися натовпи людей, які хотіли спробувати "заморські" гамбургери, картоплю-фрі та колу. Люди збиралися перед входом за кілька годин до офіційного відкриття та вистоювали у чергах по кілька годин.
На архівних фото можна побачити, яким був перший МакДональдс у Києві: заклад розташовувався у будівлі вестибюлю метро "Лук’янівська", а на даху сиділа велика фігура Рональда Макдональда — персонажа-талісмана компанії McDonald’s.
Вхід до ресторану прикрасили тематичною аркою із куль, а на вулиці встановили столики та брендовані навіси. Також на локації можна помітити величезну повітряну кулю, яка привертала увагу перехожих.
Очевидці відкриття першого McDonald’s на Лук’янівці зазначають, що у черзі за гамбургерами стояли як студенти та молодь, так і сім’ї з дітьми, і навіть пенсіонери.
Ті, хто не встиг купити дивовижний фастфуд протягом дня, залишилися ночувати біля входу, щоб уранці потрапити до ресторану першими.
Цікаво, що буквально наступного дня ще один ресторан McDonald’s відкрився на Севастопольській площі, а вже влітку та восени відомий ресторан фастфуду з’явився на Хрещатику, Поштовій площі та біля станції метро "Лівобережна".
Черга біля МакДональдсів у Києві не закінчувалися близько двох тижнів, а жителі столиці десятками скуповували гамбургери та чизбургери, а також ґрунтовно "затарювалися" картоплею-фрі та напоями. Через деякий час ажіотаж спав, але заклад став дуже популярним серед киян.
Після цього американська корпорація, що працює у сфері громадського харчування, почала поступово відкривати свої ресторани по всій Україні та McDonald’s стала невід’ємною частиною життя кожного з нас.
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