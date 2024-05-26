Рональд Макдональд на даху та величезні черги: як виглядав перший McDonalds у Києві (фото)

Люди купували "незвичні" бургери десятками

Перший McDonalds в Україні був відкритий у Києві у травні 1997 року у будівлі вестибюлю станції метро "Лук’янівська", що у Шевченківському районі столиці. Наша країна стала 102-ою, куди "зайшли" заклади найбільшої у світі мережі ресторанів фастфуду.

Відкриття першого McDonalds у Києві викликало величезний ажіотаж серед населення — перед входом до закладу зібралася кілометрова черга, місця у якій почали займати з самого ранку.

Редакція "Телеграфу" вирішила нагадати своїм читачам про те, яким був перший McDonalds у Києві та що відвідувачі воліли купувати у "заморському" ресторані.

Перший ресторан мережі швидкого харчування McDonald’s у Києві відкрився 24 травня 1997 року. Заклад розташовувався біля станції метро "Лук’янівська" у Шевченківському районі столиці.

Саме цей ресторан швидкого харчування став не лише першим у Києві, а й першим у всій Україні.

Перший McDonald’s у Києві на Лук’янівці

Черга за фастфудом

У день відкриття біля McDonald’s зібралися натовпи людей, які хотіли спробувати "заморські" гамбургери, картоплю-фрі та колу. Люди збиралися перед входом за кілька годин до офіційного відкриття та вистоювали у чергах по кілька годин.

На архівних фото можна побачити, яким був перший МакДональдс у Києві: заклад розташовувався у будівлі вестибюлю метро "Лук’янівська", а на даху сиділа велика фігура Рональда Макдональда — персонажа-талісмана компанії McDonald’s.

Вхід до ресторану прикрасили тематичною аркою із куль, а на вулиці встановили столики та брендовані навіси. Також на локації можна помітити величезну повітряну кулю, яка привертала увагу перехожих.

У черзі доводилося стояти годинами

До відкриття першого у Києві McDonald’s ґрунтовно підготувалися.

Очевидці відкриття першого McDonald’s на Лук’янівці зазначають, що у черзі за гамбургерами стояли як студенти та молодь, так і сім’ї з дітьми, і навіть пенсіонери.

Ті, хто не встиг купити дивовижний фастфуд протягом дня, залишилися ночувати біля входу, щоб уранці потрапити до ресторану першими.

Черга на вході до першого у Києві McDonald’s

Люди різного віку з цікавістю пробували фастфуд

Цікаво, що буквально наступного дня ще один ресторан McDonald’s відкрився на Севастопольській площі, а вже влітку та восени відомий ресторан фастфуду з’явився на Хрещатику, Поштовій площі та біля станції метро "Лівобережна".

Черга біля МакДональдсів у Києві не закінчувалися близько двох тижнів, а жителі столиці десятками скуповували гамбургери та чизбургери, а також ґрунтовно "затарювалися" картоплею-фрі та напоями. Через деякий час ажіотаж спав, але заклад став дуже популярним серед киян.

Після цього американська корпорація, що працює у сфері громадського харчування, почала поступово відкривати свої ресторани по всій Україні та McDonald’s стала невід’ємною частиною життя кожного з нас.

Інтер’єр одного з перших McDonalds у Києві на вулиці Драйзера, 1997 рік

Інтер’єр одного з перших McDonalds у Києві на вулиці Драйзера, 1997 рік

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