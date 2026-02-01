В вагонах "Укрзалізниці" предложили открыть МсDonald's: как они могли бы выглядеть и что ответил перевозчик (фото)

Украинцы также выразили желание видеть другие сети фастфуда в УЗ

В соцсети Threads предположили, какой вид могли бы иметь торговые точки МсDonald's, если бы они появились в поездах "Укрзалізниці".

Фото, сгенерированные нейросетями, опубликовали в соответствующем обсуждении.

Автор публикации выложил изображение, созданное Gemini, на котором видно стойку с соответствующими логотипами и столы возле окон с мягкими креслами. На столах – подносы с характерными для сети фастфуда блюдами и большими стаканами.

МсDonald's в поезде "Укрзалізниці" Фото: сгнерировано ИИ

"Укрзалізниця" под публикацией, вероятно, дала свой ответ в целом на предположение прихода МсDonald's в вагоны перевозчика. SMM-щик компании лаконично написал: "Та не".

Один из интернет-пользователей добавил, что по стандартам МсDonald's это невозможно. Другой объяснил, что сеть фастфуда нуждается в большом количестве электроэнергии. А без соответствующей вентиляции будет очень сильный запах. Этот аргумент поддержали еще несколько украинцев.

Также подписчики предлагали оборудовать точки сети "Буфет" или "Пузатой хаты".

Один из комментаторов добавил другое фото, где вместо бургеров люди едят чебуреки с томатным соком, а над прилавком висит вывеска с надписью "Чебуречна".

Ранее мы писали, что первый МсDonald's в Украине был открыт в Киеве в мае 1997 года в здании вестибюля станции метро "Лукьяновская" в Шевченковском районе столицы. Люди покупали "диковинные" бургеры десятками.