"Катівня на колесах". Оновлена електричка УЗ обурила українців (фото, відео)

УЗ показала модернізований електропоїзд з пандусами та сповивальнями

Капітально відремонтований київський електропоїзд "Укрзалізниці" обурив українців. Люди незадоволені не тільки сидіннями та їх розташуванням.

Як зазначила пресслужба УЗ, на відео показано 11-й капітально модернізований електропоїзд за рік та 47-й з початку повномасштабного вторгнення. Тепер вагони відповідають сучасним стандартам, однак користувачі з цим не згодні.

В "Укрзалізниці" кажуть, що київська електричка має: пандуси, інклюзивні зони у вагоні, шрифт Брайля (для людей з вадами зору), контрастне маркування, сповивальні столики у вбиральнях, розʼєми для зарядки гаджетів, зручні сидіння та якісне освітлення. Тепер на кільцевому маршруті — виключно модернізовані електропоїзди.

Як виглядають сидіння

Оновлена київська елекричка

Водночас користувачі в мережі були незадоволені такими оновленнями. Адже чимало людей писало: "Вони (вагони — ред.) не зручні, якщо їхати довго і всі місця зайняті ноги дівати нікуди, просто тортури"; "О, тортурня на колесах. Це самі незручні вагони. Сидиш як в банці оселедців. Тіснота. Колінами до вух людини навпроти дістаєш. Ногою, щоб подвинути всіх сусідів, треба розштовхати".

Однак були українці, які навпаки, задоволені новими електричками в Києві: "Класні електрички. Регулярно користують".

Раніше "Телеграф" розповідав, що користувачів обурили вагони поїзда Київ-Варшава. Найбільше питань було до третьої полиці.