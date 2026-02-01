У СРСР кисень їли ложкою: історія напою, який був у кожному санаторії (фото)

У його складі був курячий білок та сік

У середині ХХ століття в СРСР з’явився дивний напій, який не пили, а їли ложкою. Його подавали в санаторіях, готували зі звичних продуктів і вважали справжньою новинкою свого часу.

З часом цей продукт отримав назву "кисневий коктейль" і став відомим далеко за межами курортів. Звідки він узявся і чому про нього говорили, написав "Телеграф".

Що таке "кисневий коктейль"

Кисневий коктейль — це густа піна, збагачена киснем, що складається з фітораствору (соку, сиропу) та піноутворювача (корінь солодки, курячий білок). Його вживали для підвищення рівня кисню в організмі.

Піна, у складі якої є сік, желатин або білок яйця та кисень. Фото: 1+1

Коротка історія

У СРСР у 1950-1960-х роках з’явився незвичний напій у вигляді густої піни, який пізніше стали називати "кисневим коктейлем". Але до цього ще потрібно було дійти.

Спочатку використовували складну схему подачі кисню безпосередньо в шлунок через трубку, але такий спосіб виявився незручним у повсякденному застосуванні. Тому розробили простіший варіант — кисень почали пропускати через рідину з піноутворювачем. У результаті утворювалася щільна піна, яку людина просто ковтала. Пізніше цю піну почали подавати у звичайному посуді, без складних приладів.

Коктейль, який їли ложкою. Фото: 61000

Основою коктейлю зазвичай був солодкий сік або рослинний відвар, наприклад із шипшини. Для утворення піни додавали яєчний білок, корінь солодки або спеціальні харчові добавки. Кисень подавали з балона або через простий коктейлер, і рідина швидко перетворювалася на повітряну масу. Такий формат зробив напій доступним для масового використання.

У 1960–1970-х роках кисневі коктейлі широко пропонували в санаторіях Кавказьких Мінеральних Вод. Процедури проводилися для кількох людей одночасно, а сама піна готувалася безпосередньо перед вживанням. З середини 1960-х років для піноутворення найчастіше використовували курячий яєчний білок, який на той час був дозволений санітарними правилами й активно застосовувався навіть у харчовій промисловості, зокрема у виробництві морозива.

Наприкінці 1980-х років ситуація змінилася. Через оновлення санітарних вимог у 1989 році заборонили використовувати курячі яйця для приготування таких напоїв. У результаті в багатьох санаторіях подачу кисневих коктейлів припинили. Пізніше намагалися знайти альтернативні піноутворювачі, але вони не отримали широкого застосування.

Забутий радянський напій

У 2000-х роках кисневий коктейль знову з’явився у продажу, вже в іншому форматі. Його почали пропонувати у фітнес-клубах, SPA-центрах і аптеках як солодкий напій із повітряною піною. Сучасні варіанти готують із соків або рослинних основ за допомогою спеціальних концентраторів кисню, використовуючи харчові піноутворювачі.

Сьогодні кисневий коктейль сприймають радше як десерт або напій для різноманіття раціону. Його історія почалася в радянських наукових лабораторіях, пройшла етап масової популярності в санаторіях, а згодом отримала нове життя вже як звичайний продукт для широкого кола споживачів.

