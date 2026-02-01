В СССР кислород ели ложкой: история напитка, который был в каждом санатории (фото)

В его составе был куриный белок и сок

В середине ХХ века в СССР появился странный напиток, который не пили, а ели ложкой. Его подавали в санаториях, готовили из привычных продуктов и считали настоящей новинкой своего времени.

Со временем этот продукт получил название "кислородный коктейль" и стал известен далеко за пределами курортов. Откуда он взялся и почему о нем говорили, написал "Телеграф".

Что такое "кислородный коктейль"

Кислородный коктейль – это густая пена, обогащенная кислородом, состоящая из фитораствора (сока, сиропа) и пенообразователя (корень солодки, куриный белок). Его использовали для повышения уровня кислорода в организме.

Пена, в составе которой есть сок, желатин или белок яйца и кислород. Фото: 1+1

Краткая история

В СССР в 1950-1960-х годах появился необычный напиток в виде густой пены, который позже стали называть "кислородным коктейлем". Но до этого еще нужно было дойти.

Сначала использовали сложную схему подачи кислорода непосредственно в желудок через трубку, но такой способ оказался неудобным в повседневном применении. Поэтому разработали более простой вариант — кислород стали пропускать через жидкость с пенообразователем. В результате образовывалась плотная пена, которую человек просто глотал. Позже эту пену начали подавать в обычной посуде, без сложных приборов.

Коктейль, который ели ложкой. Фото: 61000

Основой коктейля обычно был сладкий сок или растительный отвар, например из шиповника. Для образования пены добавляли яичный белок, корень солодки или специальные пищевые добавки. Кислород подавали из баллона или через простой коктейлер, и жидкость быстро превращалась в воздушную массу. Такой формат сделал напиток доступным для массового использования.

В 1960–1970-х годах кислородные коктейли широко предлагались в санаториях Кавказских Минеральных Вод. Процедуры проводились для нескольких человек одновременно, а сама пена готовилась непосредственно перед употреблением. С середины 1960-х годов для пенообразования чаще всего использовали куриный яичный белок, который в то время был разрешен санитарными правилами и активно применялся даже в пищевой промышленности, в частности в производстве мороженого.

В конце 1980-х годов ситуация изменилась. Из-за обновления санитарных требований в 1989 году запретили использовать куриные яйца для приготовления таких напитков. В результате во многих санаториях подачу кислородных коктейлей прекратили. Позже пытались найти альтернативные пенообразователи, но они не получили широкого применения.

Забытый советский напиток

В 2000-х годах кислородный коктейль снова появился в продаже, уже в другом формате. Его начали предлагать в фитнес-клубах, SPA-центрах и аптеках в качестве сладкого напитка с воздушной пеной. Современные варианты готовят из соков или растительных оснований с помощью специальных концентраторов кислорода, используя пищевые пенообразователи.

Сегодня кислородный коктейль воспринимают скорее как десерт или напиток для разнообразия рациона. Его история началась в советских научных лабораториях, прошла этап массовой популярности в санаториях, а затем получила новую жизнь уже как обычный продукт для широкого круга потребителей.

