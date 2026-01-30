У серці Чикаго є своя Україна: чим славиться і як виглядає
Район поєднує історичну архітектуру, культурні традиції та українську кухню
Поблизу ділового центру Чикаго в США, серед хмарочосів, парків та узбережжя озера Мічиган, розташований район Ukrainian Village — Українське село. Його формування відбулося ще наприкінці ХІХ століття і поступово це місце стало одним із найбільших центрів української діаспори у Штатах.
У цьому матеріалі "Телеграф" докладно розповідає про історію Українського села, його населення та пам’ятки цього району.
Появі села сприяла еміграція українців у США протягом кількох періодів XIX та XX століть, серед яких можна виділити чотири хвилі імміграції українців:
- Перша — у 1870-х роках і мала масовий характер до початку Першої світової війни;
- Друга припала на міжвоєнний період;
- Третя – на роки після Другої світової війни;
- Четверта розпочалася у 1990-х роках після розпаду СРСР. Останні хвилі еміграції здебільшого складалися з представників інтелігенції — лікарів, юристів та фахівців високого рівня.
Офіційний статус окремого району Українське село набуло 1983 року — воно стало першим чиказьким neighbourhood, закріпленим рішенням мерії. У грудні 2002 року район визнали історичною пам’яткою міста. При цьому наступні роки його кордони кілька разів розширювалися.
Тут переважають невеликі бунгало, а також дво- та триповерхові житлові будинки. Завдяки цьому Українське село вважається одним із найавтентичніших історичних громад Чикаго.
Населення
В Українському селі народжує близько 125 тис. людей, які говорять і українською, і російською мовами, дуже багато говорять переважно українською мовою.
Станом на 2019 рік у Чикаго проживало 54 тисячі осіб, які вказували своє українське походження, за цим показником Чикаго було другим містом у країні після Нью-Йорка, і одним із найбільших районів Чикаго за кількістю мешканців українського походження було Українське село.
Визначні пам’ятки
Район вважається у якомусь сенсі кінематографічною пам’яткою, і не лише через історичні будівлі: тут проходили зйомки відомого в СНД фільму "Брат 2".
У районі працюють три українські церкви, два банки, Український національний музей, Український інститут сучасного мистецтва, українські молодіжні організації, продуктові магазини, медичні центри, адвокатські контори, школи та компанії з надсилання вантажів та посилок за кордон.
У центрі околиці мешканцям та гостям міста скуштувати українську та європейську випічку, національні традиційні страви. Покуштувати можна млинці, драники, автентичне гуцульське печиво (або жарке), запечена качка. Також є і улюблені багатьма солодощі: медовик, наполеон та інше.
Також в українському селі є ресторан "Старий Львів". Інтер’єр виконаний у стилі старого українського дому. Усередині на стінах можна побачити вирізані з дерева карти із зображеннями старого Львова, його замків та історично важливих подій.
В Ukrainian Village щорічно проводять:
- Фестиваль присвячений Дню Незалежності України. Проходить 23-24 серпня.
- Фестиваль "Українські дні", організований Конгресовим Комітетом Америки найближчим до дати Незалежності України (22-23 серпня).
- Ukrainian Village Festival, що існує з 2002 року від парафії УГКЦ св. Володимира та Ольги також проводиться у дати святкування Дня Незалежності України.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в українському селі знаходиться географічний центр Європи. Його могли назвати на честь потрухів.