У серці Чикаго є своя Україна: чим славиться і як виглядає

Поблизу ділового центру Чикаго в США, серед хмарочосів, парків та узбережжя озера Мічиган, розташований район Ukrainian Village — Українське село. Його формування відбулося ще наприкінці ХІХ століття і поступово це місце стало одним із найбільших центрів української діаспори у Штатах.

У цьому матеріалі "Телеграф" докладно розповідає про історію Українського села, його населення та пам’ятки цього району.

Появі села сприяла еміграція українців у США протягом кількох періодів XIX та XX століть, серед яких можна виділити чотири хвилі імміграції українців:

Перша — у 1870-х роках і мала масовий характер до початку Першої світової війни;

Друга припала на міжвоєнний період;

Третя – на роки після Другої світової війни;

Четверта розпочалася у 1990-х роках після розпаду СРСР. Останні хвилі еміграції здебільшого складалися з представників інтелігенції — лікарів, юристів та фахівців високого рівня.

Офіційний статус окремого району Українське село набуло 1983 року — воно стало першим чиказьким neighbourhood, закріпленим рішенням мерії. У грудні 2002 року район визнали історичною пам’яткою міста. При цьому наступні роки його кордони кілька разів розширювалися.

Мурал. Фото: BAZAR

Тут переважають невеликі бунгало, а також дво- та триповерхові житлові будинки. Завдяки цьому Українське село вважається одним із найавтентичніших історичних громад Чикаго.

Українське село. Фото: Вікіпедія

Населення

В Українському селі народжує близько 125 тис. людей, які говорять і українською, і російською мовами, дуже багато говорять переважно українською мовою.

Український магазин. Фото: BAZAR

Станом на 2019 рік у Чикаго проживало 54 тисячі осіб, які вказували своє українське походження, за цим показником Чикаго було другим містом у країні після Нью-Йорка, і одним із найбільших районів Чикаго за кількістю мешканців українського походження було Українське село.

Українське село. Фото: BAZAR

Визначні пам’ятки

Район вважається у якомусь сенсі кінематографічною пам’яткою, і не лише через історичні будівлі: тут проходили зйомки відомого в СНД фільму "Брат 2".

У районі працюють три українські церкви, два банки, Український національний музей, Український інститут сучасного мистецтва, українські молодіжні організації, продуктові магазини, медичні центри, адвокатські контори, школи та компанії з надсилання вантажів та посилок за кордон.

У центрі околиці мешканцям та гостям міста скуштувати українську та європейську випічку, національні традиційні страви. Покуштувати можна млинці, драники, автентичне гуцульське печиво (або жарке), запечена качка. Також є і улюблені багатьма солодощі: медовик, наполеон та інше.

Ресторан «Шоколад Pastry & Cafe». Фото: BAZAR

Також в українському селі є ресторан "Старий Львів". Інтер’єр виконаний у стилі старого українського дому. Усередині на стінах можна побачити вирізані з дерева карти із зображеннями старого Львова, його замків та історично важливих подій.

Ресторан Old Lviv. Фото: BAZAR

В Ukrainian Village щорічно проводять:

Фестиваль присвячений Дню Незалежності України. Проходить 23-24 серпня.

Фестиваль "Українські дні", організований Конгресовим Комітетом Америки найближчим до дати Незалежності України (22-23 серпня).

Ukrainian Village Festival, що існує з 2002 року від парафії УГКЦ св. Володимира та Ольги також проводиться у дати святкування Дня Незалежності України.

