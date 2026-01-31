Рідна назва на мапі Канади: яке українське слово дало ім'я тамтешньому селу

Географічні назви, пов'язані з Україною, є по всьому світу

У Канаді є село Згода (англ. Zhoda). Назва має українське походження, її дали своєму поселенню українські емігранти.

Село Згода розташоване у регіоні Істмен, приблизно за 20 км на північ від міста Віта на південному сході провінції Манітоба. Поруч є однойменне летовище.

Першим поселенцем цих місць були українські емігранти, які прибули на ці терени близько 1909 року. Згодом чимало українців залишили сільське господарство та переїхали в інші місця. Зараз населення поселення складається з різних етнічних груп.

В районі є кілька підприємств, у тому числі автокрамниця, нафтова свердловина, майданчик для перероблення сміття. Також там діють конюшня, ранчо, ферми та кілька свиноферм.

Завдяки лояльній імміґраційній політиці Канади під час першої хвилі імміґрації (1890—1914 років) в країну переїхали понад 100 тисяч українців.

Вони оселялися здебільшого у новостворених південно-західних провінціях Канади — Манітобі, Саскачевані й Альберті. Канадський уряд надавав українцям земельні ділянки для фермерської діяльності.

Перша українська хата у канадській провінції Манітоба, збудована у 1896 р

Так виникла низка українських поселень, що простягалися з півночі Альберти до південного сходу Манітоби. Вихідці з України, що сумували за батьківщиною, давали їм українські назви. Так в Канаді з'явилися Україна, Нью-Київ, Київ, Львів, Тернопіль, Снятин, Коломия, Дніпро, Дністер, Карпати, Буковина, Запорожжя, Січ, Полтава, Правда тощо.

