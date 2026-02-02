Этот десерт подавали только королям, а теперь его можно купить в любом магазине в Украине (фото)

Эти сладости стали основой культовых шоколадных батончиков

Многие любят конфеты или шоколадные батончики с нугой, но не все знают, что это одна из старейших восточных сладостей. В Европе она появилась в XV веке, но стала доступна всем слоям населения относительно недавно.

"Телеграф" расскажет, как нуга стала одной из самых любимых сладостей и где ее чаще всего используют. Заметим, что нуга – это десерт на основе меда, яичного белка, сахарного сиропа и жареных орехов.

В Украине и постсоветских странах нуга приобрела большую популярность только после распада СССР, когда ее начали завозить из США и Европы. Позже кондитерские фабрики начали производить свою нугу.

Нуга. Фото: открытые источники

Впервые в Европе нуга появилась в XV веке. Тогда его привозили из восточных регионов как заморский десерт. Давали его исключительно аристократам на балах и королевских приемах. Встретить нугу на рынке или на столе у обычных людей было невозможно.

Интересно, что откуда именно пошла нуга неизвестно, ведь она есть в нескольких восточных кухнях. Но считается, что ее родина – Дамаск или Багдад. Фактически этот десерт похож на персидскую халву, но несколько видоизменен.

Нуга. Фото: открытые источники

Первую нугу в Европе начали производить в Испании, Италии, Франции и Бельгии. В США она стала основным ингредиентом для большинства шоколадных батончиков типа "Mars", "Nuts" и т.д. Сейчас приобрести нугу можно почти в каждом кондитерском магазине, однако еще 30 лет назад она считалась импортным десертом для состоятельных людей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что такое пишмание и из чего готовят этот восточный десерт.