Смак дитинства: якою була солодка "Мівіна" та куди вона зникла (фото)

В Україні багато хто згадає її смак з легкою посмішкою

На початку 2000-х років в Україні почали з'являтись нові та дуже смачні солодощі — цукерки, драже, батончики, снеки, яких зараз вже не знайти. Серед них окремо виділяється незвичайна лінійка солодкої вермішелі швидкого приготування "Мівіна" з фруктовими смаками.

На полицях магазинів та кіосків цей продукт з'явився несподівано і швидко завоював любов дітей, підлітків і навіть дорослих. "Телеграф" розповість про цей незвичайний та смачний продукт.

"Мівіна" мала п’ять основних смаків. Найпопулярнішими були банан, полуниця та ананас, а після них — кокос та апельсин.

Солодка "Мівіна" мала 5 фруктових смаків

Багато хто не міг дочекатись і навіть не заварював її. Вермішель сухою прямо в пакеті змішували зі смаковими приправами і відразу з'їдали з величезним задоволенням. Коштувала пачка солодкої "Мівіни" 30-35 копійок. Проте, варто наголосити, що згідно з офіційними даними, середня місячна зарплата у 2005 році, становила близько 700 гривень. Зараз ніхто не згадає, коли саме цей продукт перестав продаватись, але він поступово зник з полиць.

"Мівіна" зі смаком банана та полуниці

Лише у 2017 році виробник спробував відновити продаж цього смаколика. На ринок повернулась солодка "Мівіна" зі смаками банана та полуниці. З лінійки були виключені три смаки, а дизайн пакування виглядав зовсім інакше і вже не так притягував дитячі погляди. Після цього торгову марку придбала компанія компанія Nestlé і цей продукт був остаточно знятий з виробництва.

Чому слодку "Мівіну " припинили випускати

Офіційно компанія Nestlé рідко коментує зняття конкретних позицій з виробництва. Але, ймовірно, цю лінійку зупинили через низький попит, оскільки більшість людей купувала "Мівіну" як швидкий обід, а солодка вермішель не вписувалася в концепцію повноцінної їжі. Тому її продажі були значно нижчими за класичні смаки. Крім того, вона мала достатньо синтетичний аромат та специфічний присмак олії, в якій вона обсмажувалася при виробництві. Також, потрібно враховувати, що у 2000-х роках "Мівіна" була дешевою альтернативою десерту. А сьогодні ринок переповнений солодощами і конкурувати з ними вермішелі швидкого приготування було б дуже складно.

